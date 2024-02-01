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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:04

  airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?


Расскажите нам, очень любопытно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:21

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:22

  Faceless написав:
airmax78 написав:Як поживає ковбасна еміграція?
Досліджують, що таке kubie burgers

бутерброд з ковбасою
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

еще немного треша из поколения в поколение, встретились на помойке, женились завели ребенка и продолжают лазить по помойкам :lol:
https://www.bristolpost.co.uk/news/real ... re-9096208


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nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:25

  nekefer написав:еще немного треша из поколения в поколение, встретились на помойке, женились завели ребенка и продолжают лазить по помойкам :lol:
https://www.bristolpost.co.uk/news/real ... re-9096208


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Американська мрія.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:35

Цікаво, панове, а що вам там не сподобалося:
- подружжя познайомилося під час дайвінгу - 99,99% письменників форуму навіть не знають, з чим це їдять і ніколи вже не дізнаються. Це в тієї пари щось не так?
- обидва вчилися в університетах, про які 99,99% дописувачам форуму і не мріяти, я вже не говорю про їх дітей та онуків.
- чоловік 35 років - як чесна людина - оженився на 39-ти річній жінці. В мене зараз двоє приятелів такого самого віку розлучилися з жінками, з якими прожили майже по 20 років та оженилися на молоденьких/дурненьких. Один вже дитину «забацав». То що не так?
- з 2020 року на своєму хобі (підозрюю, що є популярним в кожній країні) заробила 60 000 доларів. Це всі на форумі стільки змогли заробити?
- перепродавали викинуті студентські підручники та книжки ? Так я сам якось з Амазона купив книжку всього за 4$ - і прийшла бандероль в Україну, за що дуже вдячний відправнику: не нова, але дуже знадобилася. Назва проста але зрозуміла: «Tax-Free Wealth».

То що там НЕ ТАК?
Понтів немає? Плінтусів «прихованого монтажу» та «модних МОПів»? Так вони ж тимчасові…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- подружжя познайомилося під час дайвінгу - 99,99% письменників форуму навіть не знають, з чим це їдять і ніколи вже не дізнаються. Це в тієї пари щось не так?

"дайвинг" в статье означает что в мусорный бак залезают полностью, а не только руками
https://en.wikipedia.org/wiki/Dumpster_diving
в остальном все так
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:00

Так хобби ж бывают разные…
Если вы внимательно читаете эту ветку, то знаете, что вполне нормальный участник форума скупает телефонные аппараты времен Л.И. Брежнева и соковыжималки. С этого и живет.
Вы не поверите, но он живет в Украине.
Это такая страна, где нет «американской мечты».
Если вы смотрите YouTube, то есть серия изумительных роликов от кажется украинцев, которые скупают невостребованные камеры хранения/боксы на аукционе, выгребают то, что люди там хранили - а там может быть и мусор, а может быть и золотые монеты времен Людовика XIV. С этого и живут. Причем очень @не слабо@.
Если читаете прессу, то узнайте что две тетки и парниша собрали с доверчивых граждан одной страны 45 миллионов гривен на якобы дроны. Эта тройка аферистов залезла в кошельки - и не только в кошельки - в самую душу -,граждан той страны «не просто руками».
Ну вот и не скажешь даже, что из перечисленного более благородное занятие.
Выглядит так, что @дайвинг@ - во многих его понятиях - просто богоугодное дело.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 лют, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:03

  nekefer написав:
  akurt написав:- подружжя познайомилося під час дайвінгу - 99,99% письменників форуму навіть не знають, з чим це їдять і ніколи вже не дізнаються. Це в тієї пари щось не так?

"дайвинг" в статье означает что в мусорный бак залезают полностью, а не только руками
https://en.wikipedia.org/wiki/Dumpster_diving
в остальном все так

Схоже, наш пан письменник, правнук барона Мюнхаузена, має великий досвід дайвінгу. В Україні, в Туреччині, в Канаді)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:06

Слова «дайвінг», «еміграція», «заробітчанство» - то не для всіх. Пиши - сердешний - там, де розказуєш спільноті, як гарно жити в занедбаній хрущовці лівого берега Дніпра.
akurt
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  #<1 ... 1860186118621863
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