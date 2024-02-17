Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1861186218631864 Додано: Суб 17 лют, 2024 08:41 cherchiltank написав: rjkz написав: Дорадо свежая с головой - 9.99

Дорадо свежая с головой - 9.99

Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду

akurt написав: барабашов написав: Дороговато

Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)

ДороговатоОсобенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)

Sir барабашов!

В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".

А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".

SirВ этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовыйквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".

Це вже прямо індекс дорадо, яке в АТБ зараз 416,45 грн https://www.atbmarket.com/product/dorad ... na-patrana

По 250 сумнівно, хіба терміни прикінцеві.

Відносно зарплати:



Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати.

Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).

Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків.Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати.Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. Це вже прямо індекс дорадо, яке в АТБ зараз 416,45 грнПо 250 сумнівно, хіба терміни прикінцеві.Відносно зарплати: Ой+

Повідомлень: 6481 З нами з: 19.04.12 Подякував: 100 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1861186218631864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 0 гостейМодератори: Faceless