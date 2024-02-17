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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1861186218631864
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 08:41

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:Дорадо свежая с головой - 9.99

Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду

  akurt написав:
  барабашов написав:Дороговато
Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)

Sir барабашов!
В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская".
А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".

Це вже прямо індекс дорадо, яке в АТБ зараз 416,45 грн https://www.atbmarket.com/product/dorad ... na-patrana
По 250 сумнівно, хіба терміни прикінцеві.
Відносно зарплати:
Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків.
Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати.
Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).
Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:44

Малооплачиваемые учителя, с которыми школьная администрация обращается подчеркнуто высокомерно, предоставляя им лишь минимум свободы и автономии, не могут скрыть от учащихся своего истинного положения, и это приводит к снижению их влияния на детей. Человек должен обладать определенной степенью самоуважения, прежде чем претендовать на авторитет. Конечно, есть учителя, склонные злоупотреблять своей властью, их действия наносят вред школе. Но гораздо большие потери школа несет оттого, что ее покидают хорошие учителя, нормальной работе которых препятствуют несовершенства существующей системы.
Ури Бронфенбреннер США 1975
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