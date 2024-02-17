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Вчора був в егерзунді - дорада 20 баксів кіло але розморожена на льду
akurt написав:
барабашов написав:Дороговато Особенно рыбка импортная(у нас, по моему та же Дорадо гривен 250 стоит)
Sir барабашов! В этом смысле лучше оценивать покупательную способность работника за 1 час работы: вот простой почтовый НЕквалифицированный работник за 1 час работы зарабатывает на 1 кг колбасы типа "Докторская". А квалифицированный работник на очень очень очень ответственной работе в вашем городе зарабатывает на (13000/160=81,25) 81,25/300=271 грамм колбаски, которую "можно жрать".
Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків. Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати. Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%). Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi
Малооплачиваемые учителя, с которыми школьная администрация обращается подчеркнуто высокомерно, предоставляя им лишь минимум свободы и автономии, не могут скрыть от учащихся своего истинного положения, и это приводит к снижению их влияния на детей. Человек должен обладать определенной степенью самоуважения, прежде чем претендовать на авторитет. Конечно, есть учителя, склонные злоупотреблять своей властью, их действия наносят вред школе. Но гораздо большие потери школа несет оттого, что ее покидают хорошие учителя, нормальной работе которых препятствуют несовершенства существующей системы.
В том же источнике есть или нет объяснение такому феномену: как при таком плохом ужасном образовании возможно такое: Times Higher Education подготовила во второй раз список университетов, наиболее аффилированных с Нобелевскими лауреатами. Таблицу возглавил Принстонский университет, а США как страна в целом доминирует по числу ученых, получивших Нобелевскую премию. Википедия: - США - 411; - Великобритания - 137; - Германия - 115; - Франция - 75; - Швеция - 34. Надо же такому случиться... Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_N ... by_country
akurt написав:В том же источнике есть или нет объяснение такому феномену: как при таком плохом ужасном образовании возможно такое:
год когда был написан цитируемый текст - 1975. И речь шла про школы. В Украине сейчас ровно те же проблемы. Учителя за 300 долларов зарпллаты не заинтересованы ни в чём. Большинство относится к своим обязанностям формально.
akurt написав:В том же источнике есть или нет объяснение такому феномену: как при таком плохом ужасном образовании возможно такое:
год когда был написан цитируемый текст - 1975. И речь шла про школы. В Украине сейчас ровно те же проблемы. Учителя за 300 долларов зарпллаты не заинтересованы ни в чём. Большинство относится к своим обязанностям формально.
Ни,, ни в чем", а в надлежащем исполнению своих обязанностей в школьное время, а в репетиторстве очень даже. Я , например репетиторшу из физмат лицея выцепил, но у нее настолько все расписано, что малого вожу когда у неё окно между уроками.
akurt написав:В том же источнике есть или нет объяснение такому феномену: как при таком плохом ужасном образовании возможно такое: Times Higher Education подготовила во второй раз список университетов, наиболее аффилированных с Нобелевскими лауреатами. Таблицу возглавил Принстонский университет, а США как страна в целом доминирует по числу ученых, получивших Нобелевскую премию. Википедия: - США - 411; - Великобритания - 137; - Германия - 115; - Франция - 75; - Швеция - 34. Надо же такому случиться... Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_N ... by_country
Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества.
Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків. Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати. Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%). Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi