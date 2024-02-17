мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада
А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.
Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 18:33
flyman ,
А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.
Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея.
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