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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1862186318641865
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:33

flyman ,

мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада


А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.
Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея.
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