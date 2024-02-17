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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:34
flyman написав:
мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,
А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 20:12
BIGor написав: flyman написав:
мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,
А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.
як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?
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flyman
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