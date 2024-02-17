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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1862186318641865
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:12

  BIGor написав:
  flyman написав:мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.

як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?
flyman
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