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BIGor написав: про Конаду: мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.
про США: поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс
Занавес - это слишком. Латиносов никто не пускал, они сами прорываются. Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы. Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах. В США меньше территория и в 10 раз больше населения. Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків. Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати. Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%). Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi
Весёленькая статистика.
По просьбам трудящихся Майонез Хелманс банка 1,4 литра, поставил на весы, пластиковая банка, 2,9+ паунда. 9,79 доллара. Уточнение по сливочному маслу Кэббот. 5,49 за упаковку в паунд (453 грамма).
BIGor написав: про Конаду: мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.
про США: поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс
Занавес - это слишком. Латиносов никто не пускал, они сами прорываются. Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы. Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах. В США меньше территория и в 10 раз больше населения. Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.
Про країну можливостей, то з того що бачу не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA: From $67,000 a year, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація.