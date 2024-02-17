Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1862186318641865 Додано: Суб 17 лют, 2024 19:34 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: мінімалка в Києві 7К грн,

якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К, мінімалка в Києві 7К грн,якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.

Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі. А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі. BIGor

Повідомлень: 8605 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1705 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 20:12 BIGor написав: flyman написав: мінімалка в Києві 7К грн,

якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К, мінімалка в Києві 7К грн,якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.

Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі. А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.

як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН? як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН? flyman

Повідомлень: 33986 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 20:24 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: мінімалка в Києві 7К грн,

якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К, мінімалка в Києві 7К грн,якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.

Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі. А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.

як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН? як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?

Курсу 5 поки нема, тому жодних дій. Курсу 5 поки нема, тому жодних дій. BIGor

Повідомлень: 8605 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1705 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 20:28 BIGor написав: flyman написав: як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН? як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?

Курсу 5 поки нема, тому жодних дій. Курсу 5 поки нема, тому жодних дій.

Зрозумів, кислий виноград. Зрозумів, кислий виноград. flyman

Повідомлень: 33986 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 20:53 BIGor написав:

про Конаду:

мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.



про США:

поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс про Конаду:мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.про США:поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс



Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.

В США меньше территория и в 10 раз больше населения.

Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.В США меньше территория и в 10 раз больше населения.Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. rjkz

Повідомлень: 16208 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 20:58 ЛАД написав: Ой+ написав: ............

Відносно зарплати:



Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати.

Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).

Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків.Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати.Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. ............Відносно зарплати:

Весёленькая статистика. Весёленькая статистика.



По просьбам трудящихся

Майонез Хелманс банка 1,4 литра, поставил на весы, пластиковая банка, 2,9+ паунда. 9,79 доллара.

Уточнение по сливочному маслу

Кэббот.

5,49 за упаковку в паунд (453 грамма). По просьбам трудящихсяМайонез Хелманс банка 1,4 литра, поставил на весы, пластиковая банка, 2,9+ паунда. 9,79 доллара.Уточнение по сливочному маслуКэббот.5,49 за упаковку в паунд (453 грамма). rjkz

Повідомлень: 16208 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 21:10 rjkz написав: BIGor написав:

про Конаду:

мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.



про США:

поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс про Конаду:мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.про США:поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс



Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

і прийняти ризик бути згвалтованою, попасти в трафік, торгівлю людьми, наркоторгівлю ... прекрасна порада з NY і прийняти ризик бути згвалтованою, попасти в трафік, торгівлю людьми, наркоторгівлю ... прекрасна порада з NY flyman

Повідомлень: 33986 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 21:38 rjkz написав: BIGor написав:

про Конаду:

мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.



про США:

поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс про Конаду:мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.про США:поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс



Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.

В США меньше территория и в 10 раз больше населения.

Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.В США меньше территория и в 10 раз больше населения.Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.

Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.



Про країну можливостей, то з того що бачу не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA: From $67,000 a year, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація. Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.Про, то з того що бачу не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA:, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація. BIGor

Повідомлень: 8605 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1705 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1862186318641865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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