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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1863186418651866>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:12

  BIGor написав:
  flyman написав:мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.

як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:24

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:мінімалка в Києві 7К грн,
якщо не тупий/тупа, то після універа дохід 16К-20К, при оренді 1к 6К,

А якщо не тупий/тупа - то в Канаді можна і не мінімалку отримувати.
Оренда 1к - 6К в Києві? Це ж вже рівень поганенької 1к в Тернополі.

як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?

Курсу 5 поки нема, тому жодних дій.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:28

  BIGor написав:
  flyman написав:як квартира в Кракові, хоча б в іпотеку на 35 років, чи так як з КРЖН?

Курсу 5 поки нема, тому жодних дій.

Зрозумів, кислий виноград.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:53

  BIGor написав:
про Конаду:
мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.

про США:
поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс


Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.
Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.
В США меньше территория и в 10 раз больше населения.
Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:58

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:............
Відносно зарплати:
Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків.
Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати.
Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).
Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку. https://focus.ua/uk/economics/626566-ci ... ta-yevropi

Весёленькая статистика.


По просьбам трудящихся
Майонез Хелманс банка 1,4 литра, поставил на весы, пластиковая банка, 2,9+ паунда. 9,79 доллара.
Уточнение по сливочному маслу
Кэббот.
5,49 за упаковку в паунд (453 грамма).
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:10

  rjkz написав:
  BIGor написав:
про Конаду:
мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.

про США:
поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс


Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

і прийняти ризик бути згвалтованою, попасти в трафік, торгівлю людьми, наркоторгівлю ... прекрасна порада з NY
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:38

  rjkz написав:
  BIGor написав:
про Конаду:
мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.

про США:
поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс


Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.
Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.
В США меньше территория и в 10 раз больше населения.
Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.

Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.

Про країну можливостей, не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA: From $67,000 a year, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:10

  flyman написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:
про Конаду:
мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.

про США:
поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс


Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

і прийняти ризик бути згвалтованою, попасти в трафік, торгівлю людьми, наркоторгівлю ... прекрасна порада з NY


Я не даю платных или бесплатных советов.
Тем более не советую нарушать закон.
Я лишь ответил на пост, что если-бы она пощла по их пути, то и была-бы в их положении, включая описанные тобой приключенмя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:18

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:
про Конаду:
мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.

про США:
поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс


Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.
Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.
В США меньше территория и в 10 раз больше населения.
Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.

Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.

Про країну можливостей, не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA: From $67,000 a year, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація.

$67K LA, це якась бомж-вакансія
flyman
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