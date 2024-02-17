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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1863186418651866 Додано: Суб 17 лют, 2024 22:24 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:

про Конаду:

мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.



про США:

поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс про Конаду:мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.про США:поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс



Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.

В США меньше территория и в 10 раз больше населения.

Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.В США меньше территория и в 10 раз больше населения.Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.

Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.



Про країну можливостей, не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA: From $67,000 a year, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація. Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.Про, не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA:, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація.



На момент принятия моего решения об эмиграции, схема с южной границей уже существовала.

Мне она даже не нужна была, на тот момент у меня уже была вторая 10-летняя турвиза.

Но для меня было неприемлемо обманывать кого-бы то ни было.

Поэтому потребовались годы для того, чтобы абсолютно легально эмигрировать в США, параллельно работая над вариантом с Канадой.

Говорить, что это правильно или нет не приходится, так как это реальный мир и он не идеален. Каждый делает для себя морально-этический выбор.

Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую. Это не только из-за зп, так как наш общий знакомый в то-же время в том-же НЙ имел 250 куе в год в айти, а из-за понимания, что это не та работа, которая ему нравится.

Допускаю, что в ЛА есть и другие работодатели, которые платят выше, чем получает хелпер в нуЁркском метро с 6-летним опытом (33 доллара в час, стартовые 22,5, но в описании к позиции черным по белому написано что за 6 лет доводится до 33 в час. Причем это данные за 2020 год, сейчас должно быть больше. Сити джаб регулярно повышают зп, рост на начало прошлого года за позапрошлый составил около 16%). На момент принятия моего решения об эмиграции, схема с южной границей уже существовала.Мне она даже не нужна была, на тот момент у меня уже была вторая 10-летняя турвиза.Но для меня было неприемлемо обманывать кого-бы то ни было.Поэтому потребовались годы для того, чтобы абсолютно легально эмигрировать в США, параллельно работая над вариантом с Канадой.Говорить, что это правильно или нет не приходится, так как это реальный мир и он не идеален. Каждый делает для себя морально-этический выбор.Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую. Это не только из-за зп, так как наш общий знакомый в то-же время в том-же НЙ имел 250 куе в год в айти, а из-за понимания, что это не та работа, которая ему нравится.Допускаю, что в ЛА есть и другие работодатели, которые платят выше, чем получает хелпер в нуЁркском метро с 6-летним опытом (33 доллара в час, стартовые 22,5, но в описании к позиции черным по белому написано что за 6 лет доводится до 33 в час. Причем это данные за 2020 год, сейчас должно быть больше. Сити джаб регулярно повышают зп, рост на начало прошлого года за позапрошлый составил около 16%). rjkz

Повідомлень: 16210 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1863186418651866 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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