BIGor написав:rjkz написав:
Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.
Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.
В США меньше территория и в 10 раз больше населения.
Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
Ну виходить "емігрують" в США тепер в основному через південний кордон лище "наглі", а ті що хочуть по честному - роками бьються об бюрократію і відмови.
Про країну можливостей, не все так гладко в США, он бачу вакансії свого роботодавця в США - локація LA: From $67,000 a year, тут напевно занавіс, це треба програмування 3+ роки ітд, тобто мідл вакансія. І на хвилиночку, люди кажуть що ЛА - супердорога локація.
На момент принятия моего решения об эмиграции, схема с южной границей уже существовала.
Мне она даже не нужна была, на тот момент у меня уже была вторая 10-летняя турвиза.
Но для меня было неприемлемо обманывать кого-бы то ни было.
Поэтому потребовались годы для того, чтобы абсолютно легально эмигрировать в США, параллельно работая над вариантом с Канадой.
Говорить, что это правильно или нет не приходится, так как это реальный мир и он не идеален. Каждый делает для себя морально-этический выбор.
Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую. Это не только из-за зп, так как наш общий знакомый в то-же время в том-же НЙ имел 250 куе в год в айти, а из-за понимания, что это не та работа, которая ему нравится.
Допускаю, что в ЛА есть и другие работодатели, которые платят выше, чем получает хелпер в нуЁркском метро с 6-летним опытом (33 доллара в час, стартовые 22,5, но в описании к позиции черным по белому написано что за 6 лет доводится до 33 в час. Причем это данные за 2020 год, сейчас должно быть больше. Сити джаб регулярно повышают зп, рост на начало прошлого года за позапрошлый составил около 16%).