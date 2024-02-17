Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.
Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:42
Додано: Суб 17 лют, 2024 23:52
Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:51
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