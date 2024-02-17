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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1863186418651866
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:42

  ЛАД написав:Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества.

Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.
Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:52

  rjkz написав:Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую

Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:51

  Hotab написав:flyman ,

мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада


А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.
Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея.


flyman
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