Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.
Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:42
Додано: Суб 17 лют, 2024 23:52
Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:51
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:54
Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує? Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар).
Додано: Нед 18 лют, 2024 01:50
Всем почему-то кажется, что если айти в Украине небожители, то на Западе они вообще где-то в космосе со своими зп.
Это не так.
Один из моих друзей закончил частный каледж в НЙ, потом нашел работу в Вашингтон ДС. Семья в это время жила в НЙ. Он прилетал на выходные иногда.
На свою зарплату он оплачивал маленькую студию в столице США и перелет.
Откладывать не получалось. Но эта работа дала первую запись айти в резюме.
Потом он нашел работу во всемирноизвестной компании-производителе комплектующиз для компов. Там уже зп была намного лучше, это было примерно 10 лет назад.
Жене пришлось уволиться с работы и семья переехала на юг восточного побережья.
Климат в том месте очень тяжелый, очень жарко и очень высокая влажность, город в основном населен индусами, много тараканов. Через пару лет опять вернулись в район столицы, зарплата была примерно на том-же уровне.
И вот примерно лет 6 назад, получили офер от компании с самой высокой капитализацией в мире на данный момент. Это была сумма с шестью знаками, но впереди стояла 1 и только через время она сменилась на 2.
Потом случилось массовое сокращение в айти и работу опять пришлось менять.
Есть 3 примера ,когда люди попробовавшие работу в айти в НЙ, 2 из которых ТОЧНО с образованием компьютер сайенс, решили сменить работу на мейнтенера МТА, фармацевта (для чего прищлось переучиться, мастер дигри), и собственник небольшого строительного бизнеса в Балтиморе.
Я верю в цифры в 350 и даже 500 куе в год в айти, но это составляет какой-то небольшой процент от всей индустрии США.
Как-то писал тут про стенания бывшего киевлянина, который лет 5 назад переехал из Киева в один из южных штатов, в Киеве он "чувствовал себя королем" (с) с 40 куе в год, эта-же компания платила в США ему 80 куе в год. И он понял что это не то, о чем он мечтал. И что после рента небольшого домика, оплаты расходов на 2 машины и расходов, у него ничего не остается. А в Киеве в своей квартире делал хороший сейвинг.
Есть у меня примеры и айтишников, которые много лет работают в НЙ, один в очень именитой компании (около 20 лет) и у него 250 куе было еще 10 лет назад.
Еще один работает в айти, не знаю на кого и даже примерный уровень дохода, но вроде нормально стабильно.
Оба уже давно выплатили свои дома в Стейтен Айленде.
Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".
Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант.
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