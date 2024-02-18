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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2024 23:42
ЛАД написав:
Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества.
Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.
Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:52
rjkz написав:
Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую
Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:51
Hotab написав:flyman
,
мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада
А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.
Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея.
не дякуй
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:54
akurt написав: rjkz написав:
Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую
Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує?
Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар).
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:50
BIGor написав: akurt написав: rjkz написав:
Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую
Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує?
Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар).
Всем почему-то кажется, что если айти в Украине небожители, то на Западе они вообще где-то в космосе со своими зп.
Это не так.
Один из моих друзей закончил частный каледж в НЙ, потом нашел работу в Вашингтон ДС. Семья в это время жила в НЙ. Он прилетал на выходные иногда.
На свою зарплату он оплачивал маленькую студию в столице США и перелет.
Откладывать не получалось. Но эта работа дала первую запись айти в резюме.
Потом он нашел работу во всемирноизвестной компании-производителе комплектующиз для компов. Там уже зп была намного лучше, это было примерно 10 лет назад.
Жене пришлось уволиться с работы и семья переехала на юг восточного побережья.
Климат в том месте очень тяжелый, очень жарко и очень высокая влажность, город в основном населен индусами, много тараканов. Через пару лет опять вернулись в район столицы, зарплата была примерно на том-же уровне.
И вот примерно лет 6 назад, получили офер от компании с самой высокой капитализацией в мире на данный момент. Это была сумма с шестью знаками, но впереди стояла 1 и только через время она сменилась на 2.
Потом случилось массовое сокращение в айти и работу опять пришлось менять.
Есть 3 примера ,когда люди попробовавшие работу в айти в НЙ, 2 из которых ТОЧНО с образованием компьютер сайенс, решили сменить работу на мейнтенера МТА, фармацевта (для чего прищлось переучиться, мастер дигри), и собственник небольшого строительного бизнеса в Балтиморе.
Я верю в цифры в 350 и даже 500 куе в год в айти, но это составляет какой-то небольшой процент от всей индустрии США.
Как-то писал тут про стенания бывшего киевлянина, который лет 5 назад переехал из Киева в один из южных штатов, в Киеве он "чувствовал себя королем" (с) с 40 куе в год, эта-же компания платила в США ему 80 куе в год. И он понял что это не то, о чем он мечтал. И что после рента небольшого домика, оплаты расходов на 2 машины и расходов, у него ничего не остается. А в Киеве в своей квартире делал хороший сейвинг.
Есть у меня примеры и айтишников, которые много лет работают в НЙ, один в очень именитой компании (около 20 лет) и у него 250 куе было еще 10 лет назад.
Еще один работает в айти, не знаю на кого и даже примерный уровень дохода, но вроде нормально стабильно.
Оба уже давно выплатили свои дома в Стейтен Айленде.
Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".
Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 07:11
rjkz написав: BIGor написав:
про Конаду:
мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.
про США:
поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс
Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.
Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.
В США меньше территория и в 10 раз больше населения.
Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
посмотрел видео.
Барышня-эмоция.
Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.
Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.
Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.
Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.
И просто пройти этот период.
Медицина? А почему она не поменяла врачей?
Она за них замуж вышла?
Не устраивает - до свидания.
У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.
Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.
И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.
Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.
Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.
Еще одно соображение.
Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.
В общем, упорство - это не про нее.
Похожа на стрекозу из басни.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 08:28
rjkz написав:
Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".
Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант.
Я применил слово «бесился», которое соответствовало моей оценке того образа жизни, который вели эти парни. Может, я был не прав в такой оценке. К нему можно добавить или заменить на слово «расточительство». Ну вот такая моя оценка.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 09:43
akurt написав: rjkz написав:
Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую
Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.
Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).
Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.
Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.
Богемные рестораны в центре…
Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».
Нові казки від правнука барона Мюнхаузена)))
Hotab написав:flyman
,
мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада
А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.
Гумова жінка - теж грошей коштує))))
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 18 лют, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 09:48
Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 09:50
Бетон написав:
Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.
Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд
Тобі з Польщі вільніше, що в Україні робиться.
Труси замінив на сухі?
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