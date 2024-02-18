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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 18641865186618671868> Додано: Суб 17 лют, 2024 23:42 ЛАД написав: Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества. Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества.

Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.

Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США. Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 23:52 rjkz написав: Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую

Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.

Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).

Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.

Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.

Богемные рестораны в центре…

Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую». Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.Богемные рестораны в центре…Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую». akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 00:51 Hotab написав: flyman ,



мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада





А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.

Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея. А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.Запиши в свій анальний блог. Безкоштовна ідея.

не дякуй

не дякуй flyman

Повідомлень: 33996 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 00:54 akurt написав: rjkz написав: Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую

Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.

Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).

Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.

Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.

Богемные рестораны в центре…

Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую». Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.Богемные рестораны в центре…Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».

Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує? Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар). Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує?Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар). BIGor

Повідомлень: 8611 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 01:50 BIGor написав: akurt написав: rjkz написав: Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую

Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.

Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).

Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.

Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.

Богемные рестораны в центре…

Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую». Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.Богемные рестораны в центре…Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».

Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує? Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар). Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує?Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар).



Всем почему-то кажется, что если айти в Украине небожители, то на Западе они вообще где-то в космосе со своими зп.

Это не так.

Один из моих друзей закончил частный каледж в НЙ, потом нашел работу в Вашингтон ДС. Семья в это время жила в НЙ. Он прилетал на выходные иногда.

На свою зарплату он оплачивал маленькую студию в столице США и перелет.

Откладывать не получалось. Но эта работа дала первую запись айти в резюме.

Потом он нашел работу во всемирноизвестной компании-производителе комплектующиз для компов. Там уже зп была намного лучше, это было примерно 10 лет назад.

Жене пришлось уволиться с работы и семья переехала на юг восточного побережья.

Климат в том месте очень тяжелый, очень жарко и очень высокая влажность, город в основном населен индусами, много тараканов. Через пару лет опять вернулись в район столицы, зарплата была примерно на том-же уровне.

И вот примерно лет 6 назад, получили офер от компании с самой высокой капитализацией в мире на данный момент. Это была сумма с шестью знаками, но впереди стояла 1 и только через время она сменилась на 2.

Потом случилось массовое сокращение в айти и работу опять пришлось менять.

Есть 3 примера ,когда люди попробовавшие работу в айти в НЙ, 2 из которых ТОЧНО с образованием компьютер сайенс, решили сменить работу на мейнтенера МТА, фармацевта (для чего прищлось переучиться, мастер дигри), и собственник небольшого строительного бизнеса в Балтиморе.

Я верю в цифры в 350 и даже 500 куе в год в айти, но это составляет какой-то небольшой процент от всей индустрии США.

Как-то писал тут про стенания бывшего киевлянина, который лет 5 назад переехал из Киева в один из южных штатов, в Киеве он "чувствовал себя королем" (с) с 40 куе в год, эта-же компания платила в США ему 80 куе в год. И он понял что это не то, о чем он мечтал. И что после рента небольшого домика, оплаты расходов на 2 машины и расходов, у него ничего не остается. А в Киеве в своей квартире делал хороший сейвинг.

Есть у меня примеры и айтишников, которые много лет работают в НЙ, один в очень именитой компании (около 20 лет) и у него 250 куе было еще 10 лет назад.

Еще один работает в айти, не знаю на кого и даже примерный уровень дохода, но вроде нормально стабильно.

Оба уже давно выплатили свои дома в Стейтен Айленде.

Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".

Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант. Всем почему-то кажется, что если айти в Украине небожители, то на Западе они вообще где-то в космосе со своими зп.Это не так.Один из моих друзей закончил частный каледж в НЙ, потом нашел работу в Вашингтон ДС. Семья в это время жила в НЙ. Он прилетал на выходные иногда.На свою зарплату он оплачивал маленькую студию в столице США и перелет.Откладывать не получалось. Но эта работа дала первую запись айти в резюме.Потом он нашел работу во всемирноизвестной компании-производителе комплектующиз для компов. Там уже зп была намного лучше, это было примерно 10 лет назад.Жене пришлось уволиться с работы и семья переехала на юг восточного побережья.Климат в том месте очень тяжелый, очень жарко и очень высокая влажность, город в основном населен индусами, много тараканов. Через пару лет опять вернулись в район столицы, зарплата была примерно на том-же уровне.И вот примерно лет 6 назад, получили офер от компании с самой высокой капитализацией в мире на данный момент. Это была сумма с шестью знаками, но впереди стояла 1 и только через время она сменилась на 2.Потом случилось массовое сокращение в айти и работу опять пришлось менять.Есть 3 примера ,когда люди попробовавшие работу в айти в НЙ, 2 из которых ТОЧНО с образованием компьютер сайенс, решили сменить работу на мейнтенера МТА, фармацевта (для чего прищлось переучиться, мастер дигри), и собственник небольшого строительного бизнеса в Балтиморе.Я верю в цифры в 350 и даже 500 куе в год в айти, но это составляет какой-то небольшой процент от всей индустрии США.Как-то писал тут про стенания бывшего киевлянина, который лет 5 назад переехал из Киева в один из южных штатов, в Киеве он "чувствовал себя королем" (с) с 40 куе в год, эта-же компания платила в США ему 80 куе в год. И он понял что это не то, о чем он мечтал. И что после рента небольшого домика, оплаты расходов на 2 машины и расходов, у него ничего не остается. А в Киеве в своей квартире делал хороший сейвинг.Есть у меня примеры и айтишников, которые много лет работают в НЙ, один в очень именитой компании (около 20 лет) и у него 250 куе было еще 10 лет назад.Еще один работает в айти, не знаю на кого и даже примерный уровень дохода, но вроде нормально стабильно.Оба уже давно выплатили свои дома в Стейтен Айленде.Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант. rjkz

Повідомлень: 16212 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 07:11 rjkz написав: BIGor написав:

про Конаду:

мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.



про США:

поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс про Конаду:мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.про США:поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс



Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.

В США меньше территория и в 10 раз больше населения.

Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.В США меньше территория и в 10 раз больше населения.Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.



посмотрел видео.

Барышня-эмоция.

Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.

Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.

Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.

Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.

И просто пройти этот период.

Медицина? А почему она не поменяла врачей?

Она за них замуж вышла?

Не устраивает - до свидания.

У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.

Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.

И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.

Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.

Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.

Еще одно соображение.

Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.

В общем, упорство - это не про нее.

Похожа на стрекозу из басни. посмотрел видео.Барышня-эмоция.Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.И просто пройти этот период.Медицина? А почему она не поменяла врачей?Она за них замуж вышла?Не устраивает - до свидания.У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.Еще одно соображение.Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.В общем, упорство - это не про нее.Похожа на стрекозу из басни. rjkz

Повідомлень: 16212 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 08:28 rjkz написав: Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".

Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант. Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант.

Я применил слово «бесился», которое соответствовало моей оценке того образа жизни, который вели эти парни. Может, я был не прав в такой оценке. К нему можно добавить или заменить на слово «расточительство». Ну вот такая моя оценка. Я применил слово «бесился», которое соответствовало моей оценке того образа жизни, который вели эти парни. Может, я был не прав в такой оценке. К нему можно добавить или заменить на слово «расточительство». Ну вот такая моя оценка. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 09:43 akurt написав: rjkz написав: Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую Что касается айти, то когда-то мой знакомый закончил университет Питтсбурга по специальности компутер сайенс, переехал в НЙ, пошел работать по специальности и поработав несколько лет программистом на зп в 30 куе в год (это было более 15 лет назад), пришел к выводу, что просто выбросил несколько лет своей жизни впустую

Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.

Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).

Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.

Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.

Богемные рестораны в центре…

Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую». Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.Богемные рестораны в центре…Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».

Нові казки від правнука барона Мюнхаузена)))

Hotab написав: flyman ,



мінімалка в Києві 7К грн, оренда 1к 6К, нах така Канада





А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.

А гумова жінка корисна двічі: і одинокі вечори скрашує в підвалі, і рятує якщо Вишгородську дамбу неприведи боже знесе.

Гумова жінка - теж грошей коштує)))) Нові казки від правнука барона Мюнхаузена)))Гумова жінка - теж грошей коштує)))) Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 лют, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23703 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1643 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 09:48 Re: Еміграція, заробітчанство Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Бетон

Повідомлень: 1792 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 09:50 Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

Тобі з Польщі вільніше, що в Україні робиться.

Труси замінив на сухі? Тобі з Польщі вільніше, що в Україні робиться.Труси замінив на сухі? Frant

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