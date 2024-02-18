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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1865186618671868> Додано: Нед 18 лют, 2024 09:54 rjkz написав: BIGor написав: akurt написав: Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.

Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).

Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.

Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.

Богемные рестораны в центре…

Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую». Впервые побывал в США более 10 лет назад - и сразу попал в среду IT-ников с Украины.Большинство уже тогда получали по 250 000…350 000$ в год. Вновьприбывшие (новички) получали на старте по 85 000$ в год. Правда, бесплатное жилье определенный период (первый месяц после прибытия с Украины получали в полное распоряжение приватный дом) плюс автомобиль за счет работодателя (седан среднего класса - бензин нужно было покупать самому).Думаю, тот товарищ с зарплатой в 30 000 был не настоящий IT-ник или работал не по специальности Computer science.Ребята с зарплатой в 350 000$ в год реально «бесились»: жилье только в центре San Francisco не дешевле 4500…6500$ в месяц и дорогие тачки.Богемные рестораны в центре…Как-то не было ощущения, что «несколько лет своей жизни впустую».

Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує? Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар). Я вище скидував приклад вакансії мідла програміста 3+ роки в ЛА: від 67 тис. долл США до оподаткування. Які там 350 тис кує?Можливо "прінсіпал", або якийсь архітект з супер-здібностями і досвідом більше 10-15 років (таких людей називають ще рок-стар).



Всем почему-то кажется, что если айти в Украине небожители, то на Западе они вообще где-то в космосе со своими зп.

Это не так.

Один из моих друзей закончил частный каледж в НЙ, потом нашел работу в Вашингтон ДС. Семья в это время жила в НЙ. Он прилетал на выходные иногда.

На свою зарплату он оплачивал маленькую студию в столице США и перелет.

Откладывать не получалось. Но эта работа дала первую запись айти в резюме.

Потом он нашел работу во всемирноизвестной компании-производителе комплектующиз для компов. Там уже зп была намного лучше, это было примерно 10 лет назад.

Жене пришлось уволиться с работы и семья переехала на юг восточного побережья.

Климат в том месте очень тяжелый, очень жарко и очень высокая влажность, город в основном населен индусами, много тараканов. Через пару лет опять вернулись в район столицы, зарплата была примерно на том-же уровне.

И вот примерно лет 6 назад, получили офер от компании с самой высокой капитализацией в мире на данный момент. Это была сумма с шестью знаками, но впереди стояла 1 и только через время она сменилась на 2.

Потом случилось массовое сокращение в айти и работу опять пришлось менять.

Есть 3 примера ,когда люди попробовавшие работу в айти в НЙ, 2 из которых ТОЧНО с образованием компьютер сайенс, решили сменить работу на мейнтенера МТА, фармацевта (для чего прищлось переучиться, мастер дигри), и собственник небольшого строительного бизнеса в Балтиморе.

Я верю в цифры в 350 и даже 500 куе в год в айти, но это составляет какой-то небольшой процент от всей индустрии США.

Как-то писал тут про стенания бывшего киевлянина, который лет 5 назад переехал из Киева в один из южных штатов, в Киеве он "чувствовал себя королем" (с) с 40 куе в год, эта-же компания платила в США ему 80 куе в год. И он понял что это не то, о чем он мечтал. И что после рента небольшого домика, оплаты расходов на 2 машины и расходов, у него ничего не остается. А в Киеве в своей квартире делал хороший сейвинг.

Есть у меня примеры и айтишников, которые много лет работают в НЙ, один в очень именитой компании (около 20 лет) и у него 250 куе было еще 10 лет назад.

Еще один работает в айти, не знаю на кого и даже примерный уровень дохода, но вроде нормально стабильно.

Оба уже давно выплатили свои дома в Стейтен Айленде.

Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".

Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант. Всем почему-то кажется, что если айти в Украине небожители, то на Западе они вообще где-то в космосе со своими зп.Это не так.Один из моих друзей закончил частный каледж в НЙ, потом нашел работу в Вашингтон ДС. Семья в это время жила в НЙ. Он прилетал на выходные иногда.На свою зарплату он оплачивал маленькую студию в столице США и перелет.Откладывать не получалось. Но эта работа дала первую запись айти в резюме.Потом он нашел работу во всемирноизвестной компании-производителе комплектующиз для компов. Там уже зп была намного лучше, это было примерно 10 лет назад.Жене пришлось уволиться с работы и семья переехала на юг восточного побережья.Климат в том месте очень тяжелый, очень жарко и очень высокая влажность, город в основном населен индусами, много тараканов. Через пару лет опять вернулись в район столицы, зарплата была примерно на том-же уровне.И вот примерно лет 6 назад, получили офер от компании с самой высокой капитализацией в мире на данный момент. Это была сумма с шестью знаками, но впереди стояла 1 и только через время она сменилась на 2.Потом случилось массовое сокращение в айти и работу опять пришлось менять.Есть 3 примера ,когда люди попробовавшие работу в айти в НЙ, 2 из которых ТОЧНО с образованием компьютер сайенс, решили сменить работу на мейнтенера МТА, фармацевта (для чего прищлось переучиться, мастер дигри), и собственник небольшого строительного бизнеса в Балтиморе.Я верю в цифры в 350 и даже 500 куе в год в айти, но это составляет какой-то небольшой процент от всей индустрии США.Как-то писал тут про стенания бывшего киевлянина, который лет 5 назад переехал из Киева в один из южных штатов, в Киеве он "чувствовал себя королем" (с) с 40 куе в год, эта-же компания платила в США ему 80 куе в год. И он понял что это не то, о чем он мечтал. И что после рента небольшого домика, оплаты расходов на 2 машины и расходов, у него ничего не остается. А в Киеве в своей квартире делал хороший сейвинг.Есть у меня примеры и айтишников, которые много лет работают в НЙ, один в очень именитой компании (около 20 лет) и у него 250 куе было еще 10 лет назад.Еще один работает в айти, не знаю на кого и даже примерный уровень дохода, но вроде нормально стабильно.Оба уже давно выплатили свои дома в Стейтен Айленде.Но я не знаю ни одного, который бы "бесился".Выявить мультимиллионера в США сложно, если не ты не его финансовый консультант.

Часи десь в ІТ до 2021 року буди ідеальні, але зараз галузь поступово здувається, і в основному скорочення відбуваються в дорогих локаціях, наприклад в SF Bay Area, приклади можна побачити тут https://layoffs.fyi/ , а нові вакансії от просто шлак по оплаті, напевно в LA простіше і більше можна заробити гроші на касі макдональдсу, ніж вкалувати за програмуванням 24/7 (з досвідом 3+) на якійсь галері з патогонною системою. Часи десь в ІТ до 2021 року буди ідеальні, але зараз галузь поступово здувається, і в основному скорочення відбуваються в дорогих локаціях, наприклад в, приклади можна побачити тут, а нові вакансії от просто шлак по оплаті, напевно в LA простіше і більше можна заробити гроші на касі макдональдсу, ніж вкалувати за програмуванням 24/7 (з досвідом 3+) на якійсь галері з патогонною системою. BIGor

Повідомлень: 8611 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:11 Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

А куди плануєте? Хоча трохи запоздале рішення... А куди плануєте? Хоча трохи запоздале рішення... BIGor

Повідомлень: 8611 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:32 А чому рішення із запізненням?

Я писав тиждень чи два тому: родина приятелів з червня мешкає в Берліні.

Нова квартира в новому будинку.

Отримують допомогу досить суттєву.

Правда, щоби не втратити безкоштовну квартиру, треба інтенсивно вчити німецьку мову і здати екзамен на рівень В1/В2. Вчать. Получаєься.



З 1 грудня в Німеччині в невеликому містечку на кордоні з Люксембургом оселилася ще одна родина: жінка з дитиною. Чоловік - на фронті.

Отримали безкоштовно квартиру, правда зовсім «голу» без меблів - потихеньку докуповують.



Інтенсивно йде прибуття наших людей в Канаду: я тим трохи займаюся, допомагаю знаходити цікаві за ціною та пересадками авіаквитки.

Сьогодні організували для чергової людини переліт через Париж (чоловік - не українець, не має такого подарунка долі як український біометричний паспорт) та Квебек за приємною в наш час ціною в 498$. Є цікаві варіанти перельоту через Дублін (Ірландія) - дуже приємно, що Ірландія відмінила візи для українців: візит або транзит без проблем. А Дублін - великий транзитний центр.

Консультую людей по особливостям пересадки у Великій Британії (там купа особливостей, а люди хочуть подешевше, а як відомо «Дешевенька рибка - та погана юшка!»).

Тобто рух відбувається.

Чергові родини знайомих вилітають з Анталії 27 лютого (я буду відвозити в аеропорт: 2 дітей та 4 валізи)+ ще одне авто з батьками старенькими та ще одна родина - 03 березня.

Зараз в Канаді ще одна «свіженька» родина, всього тиждень там, спілкуємося, в них все ОК. Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:41 akurt написав: А чому рішення із запізненням?

Я писав тиждень чи два тому: родина приятелів з червня мешкає в Берліні.

Нова квартира в новому будинку.

Отримують допомогу досить суттєву.

Правда, щоби не втратити безкоштовну квартиру, треба інтенсивно вчити німецьку мову і здати екзамен на рівень В1/В2. Вчать. Получаєься.



З 1 грудня в Німеччині в невеликому містечку на кордоні з Люксембургом оселилася ще одна родина: жінка з дитиною. Чоловік - на фронті.

Отримали безкоштовно квартиру, правда зовсім «голу» без меблів - потихеньку докуповують.



Інтенсивно йде прибуття наших людей в Канаду: я тим трохи займаюся, допомагаю знаходити цікаві за ціною та пересадками авіаквитки.

Сьогодні організували для чергової людини переліт через Париж (чоловік - не українець, не має такого подарунка долі як український біометричний паспорт) та Квебек за приємною в наш час ціною в 498$. Є цікаві варіанти перельоту через Дублін (Ірландія) - дуже приємно, що Ірландія відмінила візи для українців: візит АТО транзит без проблем. А Дублін - великий транзитний центр.

Консультую людей по особливостям пересадки у Великій Британії (там купа особливостей, а люди хочуть подешевше, а як відомо «Дешевенька рибка - та погана юшка!»).

Тобто рух відбувається.

Чергові родини знайомих вилітають з Анталії 27 лютого (я буду відвозити в аеропорт: 2 дітей та 4 валізи)+ ще одне авто з батьками старенькими та ще одна родина - 03 березня.

Зараз в Канаді ще одна «свіженька» родина, всього тиждень там, спілкуємося, в них все ОК. А чому рішення із запізненням?Я писав тиждень чи два тому: родина приятелів з червня мешкає в Берліні.Нова квартира в новому будинку.Отримують допомогу досить суттєву.Правда, щоби не втратити безкоштовну квартиру, треба інтенсивно вчити німецьку мову і здати екзамен на рівень В1/В2. Вчать. Получаєься.З 1 грудня в Німеччині в невеликому містечку на кордоні з Люксембургом оселилася ще одна родина: жінка з дитиною. Чоловік - на фронті.Отримали безкоштовно квартиру, правда зовсім «голу» без меблів - потихеньку докуповують.Інтенсивно йде прибуття наших людей в Канаду: я тим трохи займаюся, допомагаю знаходити цікаві за ціною та пересадками авіаквитки.Сьогодні організували для чергової людини переліт через Париж (чоловік - не українець, не має такого подарунка долі як український біометричний паспорт) та Квебек за приємною в наш час ціною в 498$. Є цікаві варіанти перельоту через Дублін (Ірландія) - дуже приємно, що Ірландія відмінила візи для українців: візит АТО транзит без проблем. А Дублін - великий транзитний центр.Консультую людей по особливостям пересадки у Великій Британії (там купа особливостей, а люди хочуть подешевше, а як відомо «Дешевенька рибка - та погана юшка!»).Тобто рух відбувається.Чергові родини знайомих вилітають з Анталії 27 лютого (я буду відвозити в аеропорт: 2 дітей та 4 валізи)+ ще одне авто з батьками старенькими та ще одна родина - 03 березня.Зараз в Канаді ще одна «свіженька» родина, всього тиждень там, спілкуємося, в них все ОК.

Пан Акурт організує схеми для ухилянтів??? Пан Акурт організує схеми для ухилянтів??? Frant

Повідомлень: 23703 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1643 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:43 Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут. Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:45 Frant написав: akurt написав: А чому рішення із запізненням?

Я писав тиждень чи два тому: родина приятелів з червня мешкає в Берліні.

Нова квартира в новому будинку.

Отримують допомогу досить суттєву.

Правда, щоби не втратити безкоштовну квартиру, треба інтенсивно вчити німецьку мову і здати екзамен на рівень В1/В2. Вчать. Получаєься.



З 1 грудня в Німеччині в невеликому містечку на кордоні з Люксембургом оселилася ще одна родина: жінка з дитиною. Чоловік - на фронті.

Отримали безкоштовно квартиру, правда зовсім «голу» без меблів - потихеньку докуповують.



Інтенсивно йде прибуття наших людей в Канаду: я тим трохи займаюся, допомагаю знаходити цікаві за ціною та пересадками авіаквитки.

Сьогодні організували для чергової людини переліт через Париж (чоловік - не українець, не має такого подарунка долі як український біометричний паспорт) та Квебек за приємною в наш час ціною в 498$. Є цікаві варіанти перельоту через Дублін (Ірландія) - дуже приємно, що Ірландія відмінила візи для українців: візит АТО транзит без проблем. А Дублін - великий транзитний центр.

Консультую людей по особливостям пересадки у Великій Британії (там купа особливостей, а люди хочуть подешевше, а як відомо «Дешевенька рибка - та погана юшка!»).

Тобто рух відбувається.

Чергові родини знайомих вилітають з Анталії 27 лютого (я буду відвозити в аеропорт: 2 дітей та 4 валізи)+ ще одне авто з батьками старенькими та ще одна родина - 03 березня.

Зараз в Канаді ще одна «свіженька» родина, всього тиждень там, спілкуємося, в них все ОК. А чому рішення із запізненням?Я писав тиждень чи два тому: родина приятелів з червня мешкає в Берліні.Нова квартира в новому будинку.Отримують допомогу досить суттєву.Правда, щоби не втратити безкоштовну квартиру, треба інтенсивно вчити німецьку мову і здати екзамен на рівень В1/В2. Вчать. Получаєься.З 1 грудня в Німеччині в невеликому містечку на кордоні з Люксембургом оселилася ще одна родина: жінка з дитиною. Чоловік - на фронті.Отримали безкоштовно квартиру, правда зовсім «голу» без меблів - потихеньку докуповують.Інтенсивно йде прибуття наших людей в Канаду: я тим трохи займаюся, допомагаю знаходити цікаві за ціною та пересадками авіаквитки.Сьогодні організували для чергової людини переліт через Париж (чоловік - не українець, не має такого подарунка долі як український біометричний паспорт) та Квебек за приємною в наш час ціною в 498$. Є цікаві варіанти перельоту через Дублін (Ірландія) - дуже приємно, що Ірландія відмінила візи для українців: візит АТО транзит без проблем. А Дублін - великий транзитний центр.Консультую людей по особливостям пересадки у Великій Британії (там купа особливостей, а люди хочуть подешевше, а як відомо «Дешевенька рибка - та погана юшка!»).Тобто рух відбувається.Чергові родини знайомих вилітають з Анталії 27 лютого (я буду відвозити в аеропорт: 2 дітей та 4 валізи)+ ще одне авто з батьками старенькими та ще одна родина - 03 березня.Зараз в Канаді ще одна «свіженька» родина, всього тиждень там, спілкуємося, в них все ОК.

Пан Акурт організує схеми для ухилянтів??? Пан Акурт організує схеми для ухилянтів???

Анталія уже не торт, а їсти хочеться (йогурт в якому ложка стоїть, дорада по ціні кільки в томатному соусі, неповторне румунське пиво за один лей, "нічийні" апельсини із сусідньої ділянки ...) Анталія уже не торт, а їсти хочеться (йогурт в якому ложка стоїть, дорада по ціні кільки в томатному соусі, неповторне румунське пиво за один лей, "нічийні" апельсини із сусідньої ділянки ...) flyman

Повідомлень: 33996 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:53 Пане Флайман, ви наче припинили було позоритися на пару з нещасним Франтом, то продовжуйте виглядати зовні нормальною людиною.



А Туреччина зараз дійсно не є раєм на земній кулі.

Тому люди - розумні - підкреслюю - розумні - зараз змінюють дислокацію. І більшість з них дійсно хоче спробувати знайти щастя в інших країнах, наприклад, в Канаді. Я в силу тієї позиції, яку займаю в українській діаспорі, допомагаю нашим людям. У багатьох чоловіки на фронті, у багатьох втрачене назавжди житло, наприклад в Маріуполі та Херсоні. Саме таким допомагаю.

На жаль, ви свій шанс випустили з рук назавжди, саме тоді, коли залишалися з горезвісним Франтом.

Не вимазуйтеся в його лайно далі: бачите, ніхто не відміняв приказку (а саме на вас спрацювала відмінно):

«З яким лайном товаришуєш - в таке лайно і зануришся».



P.S. Скажу по секрету: останні два місяця звернув увагу на адекватність ваших дописів та досить часте позитивне мовчання. Інколи краще промовчати. Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:53 Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?.. Shaman

Повідомлень: 5255 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:55 akurt написав: ...

Інколи краще промовчати. ...Інколи краще промовчати.

золоті слова золоті слова Shaman

Повідомлень: 5255 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:15 Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?..



На жаль, це не теоретично можливий варіант, це те що відбувається з 2019, і зараз значно прискорилось На жаль, це не теоретично можливий варіант, це те що відбувається з 2019, і зараз значно прискорилось adeges Повідомлень: 4580 З нами з: 14.03.06 Подякував: 428 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1865186618671868> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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