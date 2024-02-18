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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1865186618671868
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 11:30

  akurt написав:Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).
На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 11:33

задум vs. реалізація

  Shaman написав:
  Бетон написав:Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.
Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.

посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть. :D

я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?

й так, будете порушувати закон?..


Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе. (с)


задум vs. реалізація

https://www.chayka.org/node/5916
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 11:39

  Shaman написав:
  Бетон написав:Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.
Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.

посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть. :D

я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?

й так, будете порушувати закон?..

Точка сидіння зазвичай визначає позицію людини - Ви заброньований? Працюєте на Ахметова? Вам "бусік незламності" не світить?

Тут вже дописує Ейрмакс, так він з міністерства, заброньований, живе у Відні і закликає всіх на фронт до кордонів 1991 року...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 11:47

  BIGor написав:
  akurt написав:Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).
На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?

Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах.

"Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.

І не забуваєм, про головний козир ковбасних емігрантів: "доступна іпотека" на 35 років, яку мають шанс виплати онуки (якщо будуть і доживуть).
flyman
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