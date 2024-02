Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1865186618671868 Додано: Нед 18 лют, 2024 11:30 akurt написав: Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут. Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?

Додано: Нед 18 лют, 2024 11:33 задум vs. реалізація Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.

посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.

я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?

й так, будете порушувати закон?..



Жаль только - жить в эту пору прекрасную

Уж не придется - ни мне, ни тебе. (с)





задум vs. реалізація



Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе. (с)

задум vs. реалізація

https://www.chayka.org/node/5916

Додано: Нед 18 лют, 2024 11:39 Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?..

Точка сидіння зазвичай визначає позицію людини - Ви заброньований? Працюєте на Ахметова? Вам "бусік незламності" не світить?



Точка сидіння зазвичай визначає позицію людини - Ви заброньований? Працюєте на Ахметова? Вам "бусік незламності" не світить?

Тут вже дописує Ейрмакс, так він з міністерства, заброньований, живе у Відні і закликає всіх на фронт до кордонів 1991 року...

Повідомлень: 8611 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:47 BIGor написав: akurt написав: Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут. Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою? Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?

Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах.



"Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.



Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах.

"Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.

І не забуваєм згадувати про головний козир ковбасних емігрантів: "доступна іпотека" на 35 років, яку мають шанс виплати онуки (якщо будуть і доживуть).

