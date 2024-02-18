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akurt написав:Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення). На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.
Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?
akurt написав:Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення). На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.
Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?
Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах.
"Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.
І не забуваєм згадувати про головний козир ковбасних емігрантів: "доступна іпотека" на 35 років, яку мають шанс виплати онуки (якщо будуть і доживуть).