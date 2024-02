Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1865186618671868> Додано: Нед 18 лют, 2024 10:43 Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут. Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:53 Пане Флайман, ви наче припинили було позоритися на пару з нещасним Франтом, то продовжуйте виглядати зовні нормальною людиною.



А Туреччина зараз дійсно не є раєм на земній кулі.

Тому люди - розумні - підкреслюю - розумні - зараз змінюють дислокацію. І більшість з них дійсно хоче спробувати знайти щастя в інших країнах, наприклад, в Канаді. Я в силу тієї позиції, яку займаю в українській діаспорі, допомагаю нашим людям. У багатьох чоловіки на фронті, у багатьох втрачене назавжди житло, наприклад в Маріуполі та Херсоні. Саме таким допомагаю.

На жаль, ви свій шанс випустили з рук назавжди, саме тоді, коли залишалися з горезвісним Франтом.

Не вимазуйтеся в його лайно далі: бачите, ніхто не відміняв приказку (а саме на вас спрацювала відмінно):

«З яким лайном товаришуєш - в таке лайно і зануришся».



P.S. Скажу по секрету: останні два місяця звернув увагу на адекватність ваших дописів та досить часте позитивне мовчання. Інколи краще промовчати. Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9242 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:53 Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?.. Shaman

Повідомлень: 5262 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:55 akurt написав: ...

Інколи краще промовчати. ...Інколи краще промовчати.

золоті слова золоті слова Shaman

Повідомлень: 5262 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:15 Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?..



На жаль, це не теоретично можливий варіант, це те що відбувається з 2019, і зараз значно прискорилось На жаль, це не теоретично можливий варіант, це те що відбувається з 2019, і зараз значно прискорилось adeges Повідомлень: 4580 З нами з: 14.03.06 Подякував: 428 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:30 akurt написав: Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут. Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою? Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою? BIGor

Повідомлень: 8608 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:33 задум vs. реалізація Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?..



Жаль только - жить в эту пору прекрасную

Уж не придется - ни мне, ни тебе. (с)





задум vs. реалізація



https://www.chayka.org/node/5916 Жаль только - жить в эту пору прекраснуюУж не придется - ни мне, ни тебе. (с)задум vs. реалізація flyman

Повідомлень: 33991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:47 BIGor написав: akurt написав: Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).

На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут. Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення).На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.

Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою? Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?

Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах.



"Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.



І не забуваєм згадувати про головний козир ковбасних емігрантів: "доступна іпотека" на 35 років, яку мають шанс виплати онуки (якщо будуть і доживуть).



Ті що мають щастя залишатися в неньці якось без порад бігунців обійдуться.

Головне щоб емігранти як корок з шампанського не вилетіли, як та барашиня з Канади у недавному відео, і не опинилися в так сказати в просторі поміж полушаріями 5ї точки. Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах."Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.І не забуваєм згадувати про головний козир ковбасних емігрантів: "доступна іпотека" на 35 років, яку мають шанс виплати онуки (якщо будуть і доживуть).Ті що мають щастя залишатися в неньці якось без порад бігунців обійдуться.Головне щоб емігранти як корок з шампанського не вилетіли, як та барашиня з Канади у недавному відео, і не опинилися в так сказати в просторі поміж полушаріями 5ї точки. Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лют, 2024 11:52, всього редагувалось 3 разів. flyman

Повідомлень: 33991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:50 BIGor написав: Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?..

Точка сидіння зазвичай визначає позицію людини - Ви заброньований? Працюєте на Ахметова? Вам "бусік незламності" не світить?



Тут вже дописує Ейрмакс, так він з міністерства, заброньований, живе у Відні і закликає всіх на фронт до кордонів 1991 року... Точка сидіння зазвичай визначає позицію людини - Ви заброньований? Працюєте на Ахметова? Вам "бусік незламності" не світить?Тут вже дописує Ейрмакс, так він з міністерства, заброньований, живе у Відні і закликає всіх на фронт до кордонів 1991 року...

ні не заброньований, на Ахметова не працюю



особисто вас звісно дивують люди, які знаходяться в Україні, й які розуміють чому йде мобілізація?



чого вас зачепив мій допис? бо ви обрали інший шлях, й втекли закордон. й добре, вивчайте краківські локації - й про польську мову не забувайте але не треба тепер здалеку ще інших заохочувати - й ви тікайте. це щоб на загальному фоні не так виділятися? ні не заброньований, на Ахметова не працююособисто вас звісно дивують люди, які знаходяться в Україні, й які розуміють чому йде мобілізація?чого вас зачепив мій допис? бо ви обрали інший шлях, й втекли закордон. й добре, вивчайте краківські локації - й про польську мову не забувайтеале не треба тепер здалеку ще інших заохочувати - й ви тікайте. це щоб на загальному фоні не так виділятися? Shaman

Повідомлень: 5262 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 11:59 Треба багато працювати, але я не знайшла спонсора rjkz написав: rjkz написав: BIGor написав:

про Конаду:

мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.



про США:

поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс про Конаду:мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.про США:поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс



Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.

В США меньше территория и в 10 раз больше населения.

Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.В США меньше территория и в 10 раз больше населения.Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.



посмотрел видео.

Барышня-эмоция.

Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.

Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.

Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.

Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.

И просто пройти этот период.

Медицина? А почему она не поменяла врачей?

Она за них замуж вышла?

Не устраивает - до свидания.

У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.

Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.

И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.

Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.

Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.

Еще одно соображение.

Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.

В общем, упорство - это не про нее.

Похожа на стрекозу из басни. посмотрел видео.Барышня-эмоция.Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.И просто пройти этот период.Медицина? А почему она не поменяла врачей?Она за них замуж вышла?Не устраивает - до свидания.У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.Еще одно соображение.Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.В общем, упорство - это не про нее.Похожа на стрекозу из басни.

Резюме: "Треба в Канаді багато працювати, але я не знайшла спонсора"



===



Лето. Ползет муравей в фуфайке, в лаптях, тащит бревно. Навстречу ему стрекоза в бикини.



– Стрекоза, куда идешь?



– Hа пляж, позагораю, побалдею.



Осень, ползет муравей в фуфайке, в кирзовых сапогах, тащит бревно. Навстречу стрекоза в пальтишке от Кардена, вся на шпильках.



– Стрекоза, куда идешь?



– В Дом мод, там Кевин Кляйн презентацию новой коллекции устраивает, вот пойду, потусуюсь в бомонде.



Зима. Ползет муравей в фуфайке, в драных валенках, тащит два бревна, навстречу стрекоза в норковой шубке, в итальянских сапожках.



– Стрекоза, куда идешь?



– Зима ведь на дворе, делать нечего, вот на вечеринку в Дом писателей собралась.



– Слышь, стрекоза, увидишь там Крылова, скажи ему, что он п…добол. Резюме: "Треба в Канаді багато працювати, але я не знайшла спонсора"===Лето. Ползет муравей в фуфайке, в лаптях, тащит бревно. Навстречу ему стрекоза в бикини.– Стрекоза, куда идешь?– Hа пляж, позагораю, побалдею.Осень, ползет муравей в фуфайке, в кирзовых сапогах, тащит бревно. Навстречу стрекоза в пальтишке от Кардена, вся на шпильках.– Стрекоза, куда идешь?– В Дом мод, там Кевин Кляйн презентацию новой коллекции устраивает, вот пойду, потусуюсь в бомонде.Зима. Ползет муравей в фуфайке, в драных валенках, тащит два бревна, навстречу стрекоза в норковой шубке, в итальянских сапожках.– Стрекоза, куда идешь?– Зима ведь на дворе, делать нечего, вот на вечеринку в Дом писателей собралась.– Слышь, стрекоза, увидишь там Крылова, скажи ему, что он п…добол. flyman

Повідомлень: 33991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1865186618671868> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор