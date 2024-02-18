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Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення). На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Пане Флайман, ви наче припинили було позоритися на пару з нещасним Франтом, то продовжуйте виглядати зовні нормальною людиною.
А Туреччина зараз дійсно не є раєм на земній кулі. Тому люди - розумні - підкреслюю - розумні - зараз змінюють дислокацію. І більшість з них дійсно хоче спробувати знайти щастя в інших країнах, наприклад, в Канаді. Я в силу тієї позиції, яку займаю в українській діаспорі, допомагаю нашим людям. У багатьох чоловіки на фронті, у багатьох втрачене назавжди житло, наприклад в Маріуполі та Херсоні. Саме таким допомагаю. На жаль, ви свій шанс випустили з рук назавжди, саме тоді, коли залишалися з горезвісним Франтом. Не вимазуйтеся в його лайно далі: бачите, ніхто не відміняв приказку (а саме на вас спрацювала відмінно): «З яким лайном товаришуєш - в таке лайно і зануришся».
P.S. Скажу по секрету: останні два місяця звернув увагу на адекватність ваших дописів та досить часте позитивне мовчання. Інколи краще промовчати.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення). На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.
Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?
akurt написав:Важко навіть уявити, яка зелена товста жаба гризе нашого знавця еміграці, до якої не мав та немає ніякого відношення, та заробітчанства за кордоном, до якого не мав та немає ніякого відношення). На київській гілці вже отримав ляпаса брудною підлоговою ганчіркою по шиї, тепер буде описувати тут.
Пана франта, чи флаймана можна зрозуміти, якщо всі платоспроможні поїдуть - то хто буде орендувати їх київські квіточки, себто забезпечувати панам безбідне життя на довоєнному рівні з бутербродами з ікрою?
Замість того щоб інтегруватися вна новій мачусі, менше би сиділи на українських форумах.
"Свіжа крев" краще би вивчала "правильну історію РП", щоб на запитання "чий Львів" не сісти в калабаню. ESG агенду, щоби бути woke (особливо в демократичних штатах). А турецьким посіпакам підійшла би Німеччина, бо там не тільки мінарети, а і партія Ердогана незабаром буде представлена в Європарламенті.
І не забуваєм згадувати про головний козир ковбасних емігрантів: "доступна іпотека" на 35 років, яку мають шанс виплати онуки (якщо будуть і доживуть).
Ті що мають щастя залишатися в неньці якось без порад бігунців обійдуться. Головне щоб емігранти як корок з шампанського не вилетіли, як та барашиня з Канади у недавному відео, і не опинилися в так сказати в просторі поміж полушаріями 5ї точки.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лют, 2024 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Бетон написав:Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе. Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд
це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.
посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.
я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?
й так, будете порушувати закон?..
Точка сидіння зазвичай визначає позицію людини - Ви заброньований? Працюєте на Ахметова? Вам "бусік незламності" не світить?
Тут вже дописує Ейрмакс, так він з міністерства, заброньований, живе у Відні і закликає всіх на фронт до кордонів 1991 року...
ні не заброньований, на Ахметова не працюю
особисто вас звісно дивують люди, які знаходяться в Україні, й які розуміють чому йде мобілізація?
чого вас зачепив мій допис? бо ви обрали інший шлях, й втекли закордон. й добре, вивчайте краківські локації - й про польську мову не забувайте але не треба тепер здалеку ще інших заохочувати - й ви тікайте. це щоб на загальному фоні не так виділятися?
BIGor написав: про Конаду: мінімалка 2600, оренда 1к квартири 2200.
про США: поки цю дівчину не пускали в США з пакетом дозвільних документів - США пустили мільони мексиканців... занавіс
Занавес - это слишком. Латиносов никто не пускал, они сами прорываются. Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы. Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах. В США меньше территория и в 10 раз больше населения. Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
посмотрел видео. Барышня-эмоция. Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве. Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм. Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми. Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять. И просто пройти этот период. Медицина? А почему она не поменяла врачей? Она за них замуж вышла? Не устраивает - до свидания. У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами. Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту. И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого. Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше. Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть. Еще одно соображение. Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде. В общем, упорство - это не про нее. Похожа на стрекозу из басни.
Резюме: "Треба в Канаді багато працювати, але я не знайшла спонсора"
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Лето. Ползет муравей в фуфайке, в лаптях, тащит бревно. Навстречу ему стрекоза в бикини.
– Стрекоза, куда идешь?
– Hа пляж, позагораю, побалдею.
Осень, ползет муравей в фуфайке, в кирзовых сапогах, тащит бревно. Навстречу стрекоза в пальтишке от Кардена, вся на шпильках.
– Стрекоза, куда идешь?
– В Дом мод, там Кевин Кляйн презентацию новой коллекции устраивает, вот пойду, потусуюсь в бомонде.
Зима. Ползет муравей в фуфайке, в драных валенках, тащит два бревна, навстречу стрекоза в норковой шубке, в итальянских сапожках.
– Стрекоза, куда идешь?
– Зима ведь на дворе, делать нечего, вот на вечеринку в Дом писателей собралась.
– Слышь, стрекоза, увидишь там Крылова, скажи ему, что он п…добол.