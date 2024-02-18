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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лют, 2024 12:41
Re: Еміграція, заробітчанство
В Монголії як?
Додано: Нед 18 лют, 2024 12:44
Додано: Нед 18 лют, 2024 12:45
akurt ,
то він в бані був чи не місяць загалом. Скоріше за все «вумнічав» на ДОУ. Бо куди ж подінеш купу вільного часу і стільки ж дурі в голові.
Мух, один раз за весь час відкрив від тебе відео, і ще раз переконався - ніколи знову! Де ти знаходиш оцих невдах? Тобі теж ніхто не дає, так ти в підвал погружаєшся? (бо справжній дайвінг задоволення недешеве, у тебе нема).
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