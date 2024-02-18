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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1865186618671868
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:41

Re: Еміграція, заробітчанство

В Монголії як?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:44

  Investor_K написав:В Монголії як?

з півночі Раша, з півдня - Китай.

багато територій й мало населення. може клімат не дуже? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:45

akurt ,

Скажу по секрету: останні два місяця звернув увагу на адекватність ваших дописів та досить часте позитивне мовчання.




то він в бані був чи не місяць загалом. Скоріше за все «вумнічав» на ДОУ. Бо куди ж подінеш купу вільного часу і стільки ж дурі в голові.


Мух, один раз за весь час відкрив від тебе відео, і ще раз переконався - ніколи знову! Де ти знаходиш оцих невдах? Тобі теж ніхто не дає, так ти в підвал погружаєшся? (бо справжній дайвінг задоволення недешеве, у тебе нема).
Hotab
 
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