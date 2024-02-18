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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1865186618671868
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:41

Re: Еміграція, заробітчанство

В Монголії як?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:44

  Investor_K написав:В Монголії як?

з півночі Раша, з півдня - Китай.

багато територій й мало населення. може клімат не дуже? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Емігранти-заробітчани. Питання по нюансам відвідування бізнес-лаужів за допомогою преміальних карт (наголошую, не партнерських для авіакомпаній лаунжів , а саме загальних по LoungeKey ). Якщо стоїть умова «відвідування не частіше раз в 12 годин», то рахується лише час входу? Чи час перебування теж? Тобто якщо зайшов о 5.00UTC і перебував там 2 години, то в наступний Лаунж можна зайти о 17.00 UTC , чи лише о 19-й?
В самій аплікухі є лише час входу, час виходу не фіксується.
Ну і ще одне питання… Зазвичай в правилах перебування конкретного лаунжу час обмежують від 2 до 4 годин (у кожного свій). Але я ніде не бачив, щоб якось контролювався цей момент і когось чи виводили, чи відмічали час виходу. Це все умовно, на совість пасажира, і справді не фіксується ніяк?
Hotab
 
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