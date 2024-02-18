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Додано: Нед 18 лют, 2024 12:41
Re: Еміграція, заробітчанство
В Монголії як?
Додано: Нед 18 лют, 2024 12:44
Додано: Нед 18 лют, 2024 15:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Емігранти-заробітчани. Питання по нюансам відвідування бізнес-лаужів за допомогою преміальних карт (наголошую, не партнерських для авіакомпаній лаунжів , а саме загальних по LoungeKey ). Якщо стоїть умова «відвідування не частіше раз в 12 годин», то рахується лише час входу? Чи час перебування теж? Тобто якщо зайшов о 5.00UTC і перебував там 2 години, то в наступний Лаунж можна зайти о 17.00 UTC , чи лише о 19-й?
В самій аплікухі є лише час входу, час виходу не фіксується.
Ну і ще одне питання… Зазвичай в правилах перебування конкретного лаунжу час обмежують від 2 до 4 годин (у кожного свій). Але я ніде не бачив, щоб якось контролювався цей момент і когось чи виводили, чи відмічали час виходу. Це все умовно, на совість пасажира, і справді не фіксується ніяк?
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