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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лют, 2024 12:41
В Монголії як?
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Investor_K
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Додано: Нед 18 лют, 2024 12:44
Investor_K написав:
В Монголії як?
з півночі Раша, з півдня - Китай.
багато територій й мало населення. може клімат не дуже?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:25
Емігранти-заробітчани. Питання по нюансам відвідування бізнес-лаужів за допомогою преміальних карт (наголошую, не партнерських для авіакомпаній лаунжів , а саме загальних по LoungeKey ). Якщо стоїть умова «відвідування не частіше раз в 12 годин», то рахується лише час входу? Чи час перебування теж? Тобто якщо зайшов о 5.00UTC і перебував там 2 години, то в наступний Лаунж можна зайти о 17.00 UTC , чи лише о 19-й?
В самій аплікухі є лише час входу, час виходу не фіксується.
Ну і ще одне питання… Зазвичай в правилах перебування конкретного лаунжу час обмежують від 2 до 4 годин (у кожного свій). Але я ніде не бачив, щоб якось контролювався цей момент і когось чи виводили, чи відмічали час виходу. Це все умовно, на совість пасажира, і справді не фіксується ніяк?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:43
flyman написав: rjkz написав: rjkz написав:
Занавес - это слишком.
Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.
Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.
Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.
В США меньше территория и в 10 раз больше населения.
Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.
посмотрел видео.
Барышня-эмоция.
Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.
Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.
Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.
Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.
И просто пройти этот период.
Медицина? А почему она не поменяла врачей?
Она за них замуж вышла?
Не устраивает - до свидания.
У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.
Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.
И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.
Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.
Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.
Еще одно соображение.
Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.
В общем, упорство - это не про нее.
Похожа на стрекозу из басни.
Резюме: "Треба в Канаді багато працювати, але я не знайшла спонсора"
===
Лето. Ползет муравей в фуфайке, в лаптях, тащит бревно. Навстречу ему стрекоза в бикини.
– Стрекоза, куда идешь?
– Hа пляж, позагораю, побалдею.
Осень, ползет муравей в фуфайке, в кирзовых сапогах, тащит бревно. Навстречу стрекоза в пальтишке от Кардена, вся на шпильках.
– Стрекоза, куда идешь?
– В Дом мод, там Кевин Кляйн презентацию новой коллекции устраивает, вот пойду, потусуюсь в бомонде.
Зима. Ползет муравей в фуфайке, в драных валенках, тащит два бревна, навстречу стрекоза в норковой шубке, в итальянских сапожках.
– Стрекоза, куда идешь?
– Зима ведь на дворе, делать нечего, вот на вечеринку в Дом писателей собралась.
– Слышь, стрекоза, увидишь там Крылова, скажи ему, что он п…добол.
Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо.
...А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.
Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.
Так вот, продолжение, но немного напомню.
Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.
Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.
Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.
И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).
2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).
Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.
Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".
От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).
Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.
Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.
И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.
На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.
И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.
Спрашиваю, как дела?
И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.
Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.
С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.
В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)
Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.
Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.
Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.
Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.
Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.
Как такая басня из реальной жизни?
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rjkz
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:33
rjkz написав:
Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо.
...А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.
Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.
Так вот, продолжение, но немного напомню.
Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.
Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.
Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.
И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).
2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).
Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.
Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".
От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).
Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.
Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.
И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.
На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.
И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.
Спрашиваю, как дела?
И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.
Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.
С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.
В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)
Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.
Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.
Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.
Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.
Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.
Как такая басня из реальной жизни?
як на мене, в стекозла є шанси "пережити зиму" (як не тушкою то чучелом), потім буде розказувати внукам, який фартовий (трохи перетерпів, але що не вбиває, то загартовує), а муравлі лохи
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:23
rjkz написав:
...
Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.
Как такая басня из реальной жизни?
розповсюджена історія емігранта.
успішних емігрантів гадаю менше 50%. окрім емігрантів з постсрср в 90х роки. ті їхали з такої дупи після срср, що однаково влаштувалися краще, ніж було
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