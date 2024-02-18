Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1866186718681869> Додано: Нед 18 лют, 2024 12:41 Re: Еміграція, заробітчанство В Монголії як? Investor_K

Повідомлень: 9581 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 12:44 Investor_K написав: В Монголії як? В Монголії як?

з півночі Раша, з півдня - Китай.



багато територій й мало населення. може клімат не дуже? з півночі Раша, з півдня - Китай.багато територій й мало населення. може клімат не дуже? Shaman

Повідомлень: 5280 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 15:25 Re: Еміграція, заробітчанство Емігранти-заробітчани. Питання по нюансам відвідування бізнес-лаужів за допомогою преміальних карт (наголошую, не партнерських для авіакомпаній лаунжів , а саме загальних по LoungeKey ). Якщо стоїть умова «відвідування не частіше раз в 12 годин», то рахується лише час входу? Чи час перебування теж? Тобто якщо зайшов о 5.00UTC і перебував там 2 години, то в наступний Лаунж можна зайти о 17.00 UTC , чи лише о 19-й?

В самій аплікухі є лише час входу, час виходу не фіксується.

Ну і ще одне питання… Зазвичай в правилах перебування конкретного лаунжу час обмежують від 2 до 4 годин (у кожного свій). Але я ніде не бачив, щоб якось контролювався цей момент і когось чи виводили, чи відмічали час виходу. Це все умовно, на совість пасажира, і справді не фіксується ніяк? Hotab Повідомлень: 11064 З нами з: 15.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 2157 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 17:43 flyman написав: rjkz написав: rjkz написав:

Занавес - это слишком.

Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.

Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.

Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.

В США меньше территория и в 10 раз больше населения.

Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь. Занавес - это слишком.Латиносов никто не пускал, они сами прорываются.Если-бы барыщня пошла через южную (а уже лезут и через северную) границу, то была-бы в том-же положении что и латиносы.Канада очень заинтересована в иммигрантах, качественных эмигрантах.В США меньше территория и в 10 раз больше населения.Про то, что в СШа больше возможностей, чем в Канаде, во времена Ютубов не утаишь.



посмотрел видео.

Барышня-эмоция.

Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.

Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.

Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.

Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.

И просто пройти этот период.

Медицина? А почему она не поменяла врачей?

Она за них замуж вышла?

Не устраивает - до свидания.

У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.

Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.

И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.

Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.

Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.

Еще одно соображение.

Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.

В общем, упорство - это не про нее.

Похожа на стрекозу из басни. посмотрел видео.Барышня-эмоция.Если-бы я при каждой трудности возвращался в Украину, то меня-бы уже целая толпа была в Киеве.Эмиграция, как правильно когда-то кто-то сказал - это не туризм.Первые 1-2-3 года действительно могут быть очень тяжелыми.Во многих смыслах. Это просто надо понять и принять.И просто пройти этот период.Медицина? А почему она не поменяла врачей?Она за них замуж вышла?Не устраивает - до свидания.У меня тут тоже было пару долгоиграющих приключений с врачами.Но я понимал - я в любой момент могу пойти к другому специалисту.И сейчас, если меня терапевт направит опять к тому-же врачу, то я попрошу другого.Давно не чистил зубы, жена ходила, попросил записать, ближайший удобный мне день - в апреле. Могу идти в апреле или пойти в другой офис раньше.Когда только приехали, надо было к какому-то узкому специалисту, выписал ближайших, обзвонил, где подошло время там и пошел. Сменить терапевта сложнее, но ненамного, надо найти другого, позвонить в страховую и сказать почему меняешь врача. Самое тяжелое - дозвонится в страховую. Можно часа 3 на холде сидеть.Еще одно соображение.Если-бы эта Канада ей на голову не свалилась, а она прошла-бы через Экспресс-энтри, то очень хорошо думала или уезжать или продолжать искать себя в Канаде.В общем, упорство - это не про нее.Похожа на стрекозу из басни.

Резюме: "Треба в Канаді багато працювати, але я не знайшла спонсора"



===



Лето. Ползет муравей в фуфайке, в лаптях, тащит бревно. Навстречу ему стрекоза в бикини.



– Стрекоза, куда идешь?



– Hа пляж, позагораю, побалдею.



Осень, ползет муравей в фуфайке, в кирзовых сапогах, тащит бревно. Навстречу стрекоза в пальтишке от Кардена, вся на шпильках.



– Стрекоза, куда идешь?



– В Дом мод, там Кевин Кляйн презентацию новой коллекции устраивает, вот пойду, потусуюсь в бомонде.



Зима. Ползет муравей в фуфайке, в драных валенках, тащит два бревна, навстречу стрекоза в норковой шубке, в итальянских сапожках.



– Стрекоза, куда идешь?



– Зима ведь на дворе, делать нечего, вот на вечеринку в Дом писателей собралась.



– Слышь, стрекоза, увидишь там Крылова, скажи ему, что он п…добол. Резюме: "Треба в Канаді багато працювати, але я не знайшла спонсора"===Лето. Ползет муравей в фуфайке, в лаптях, тащит бревно. Навстречу ему стрекоза в бикини.– Стрекоза, куда идешь?– Hа пляж, позагораю, побалдею.Осень, ползет муравей в фуфайке, в кирзовых сапогах, тащит бревно. Навстречу стрекоза в пальтишке от Кардена, вся на шпильках.– Стрекоза, куда идешь?– В Дом мод, там Кевин Кляйн презентацию новой коллекции устраивает, вот пойду, потусуюсь в бомонде.Зима. Ползет муравей в фуфайке, в драных валенках, тащит два бревна, навстречу стрекоза в норковой шубке, в итальянских сапожках.– Стрекоза, куда идешь?– Зима ведь на дворе, делать нечего, вот на вечеринку в Дом писателей собралась.– Слышь, стрекоза, увидишь там Крылова, скажи ему, что он п…добол.



Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо.

...А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.

Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.

Так вот, продолжение, но немного напомню.

Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.

Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.

Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.

И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).

2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).

Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.

Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".

От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).

Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.

Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.

И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.

На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.

И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.

Спрашиваю, как дела?

И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.

Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.

С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.

В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)

Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.

Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.

Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.

Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.

Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.

Как такая басня из реальной жизни? Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо....А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.Так вот, продолжение, но немного напомню.Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.Спрашиваю, как дела?И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.Как такая басня из реальной жизни? rjkz

Повідомлень: 16215 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 18:33 rjkz написав:

Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо.

...А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.

Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.

Так вот, продолжение, но немного напомню.

Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.

Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.

Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.

И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).

2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).

Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.

Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".

От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).

Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.

Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.

И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.

На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.

И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.

Спрашиваю, как дела?

И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.

Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.

С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.

В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)

Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.

Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.

Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.

Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.

Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.

Как такая басня из реальной жизни? Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо....А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.Так вот, продолжение, но немного напомню.Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.Спрашиваю, как дела?И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.Как такая басня из реальной жизни?

як на мене, в стекозла є шанси "пережити зиму" (як не тушкою то чучелом), потім буде розказувати внукам, який фартовий (трохи перетерпів, але що не вбиває, то загартовує), а муравлі лохи як на мене, в стекозла є шанси "пережити зиму" (як не тушкою то чучелом), потім буде розказувати внукам, який фартовий (трохи перетерпів, але що не вбиває, то загартовує), а муравлі лохи flyman

Повідомлень: 33994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 19:23 rjkz написав: ...

Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.

Как такая басня из реальной жизни? ...Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.Как такая басня из реальной жизни?

розповсюджена історія емігранта.



успішних емігрантів гадаю менше 50%. окрім емігрантів з постсрср в 90х роки. ті їхали з такої дупи після срср, що однаково влаштувалися краще, ніж було розповсюджена історія емігранта.успішних емігрантів гадаю менше 50%. окрім емігрантів з постсрср в 90х роки. ті їхали з такої дупи після срср, що однаково влаштувалися краще, ніж було Shaman

Повідомлень: 5280 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 20:34

https://youtu.be/_nkxg4-VnuY?si=CTd2pIS8thdJXRmb Как раз по теме ветки : Bolt Повідомлень: 2773 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 20:41 flyman написав: rjkz написав:

Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо.

...А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.

Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.

Так вот, продолжение, но немного напомню.

Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.

Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.

Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.

И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).

2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).

Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.

Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".

От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).

Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.

Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.

И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.

На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.

И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.

Спрашиваю, как дела?

И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.

Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.

С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.

В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)

Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.

Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.

Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.

Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.

Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.

Как такая басня из реальной жизни? Прикольный анекдот, посмеялся, спасибо....А я тоже басню про стрекозу могу рассказать.Вернее, я уже когда-то начал эту историю, после чего тут нешуточный срач про очки за 350 евро начался.Так вот, продолжение, но немного напомню.Был у меня подчиненный тут, из раши, подался на ПУ. Не принято тут личное приплетать к рабочему, но с момента начала полномасштабной войны, некоторые из высказаных им вещей поменяли мое отношение к нему, что, впрочем, на работе никак не отразилось.Так вот. Подался он на ПУ и около года (полгода до подачи на ПУ, подача на ПУ, ожидание получения разрешения) был без разрешения на работу.Это была его первая официальная работа. И работа партайм, 4 дня в неделю. Один, без семьи. Нашел себе девушку, у которой жил. Работал до получения разрешения мувером, зарабатывал 300-500 долларов в день, это не всем так везет, просто его партнер со Спринтером снимал деньги за машину с дневной выручки, а остальное делили пополам. Мексов берут на такую работу за 200 долларов вдень.И вот он начал работать у нас. 22 доллара в час, 32 часа в неделю (4 дня).2 дня еще он работал на мувинге первое время и получалось у него в неделю чек плюс кэш до 1600 долларов. Жили они с девущкой в получасе езды на автобусе в студии за 600 долларов (это она давно сняла, она - гражданка США, ее в школьном возрасте привезли).Через некоторое время, он отказался от мувинга так считал, что ему недельного чека в 600 с небольшим долларов достаточно.Теперь то, с чего начался срач - купил себе солнцезащитные очки за 300 долларов, 2 раза в месяц цирюльня (40 долларов за раз), тур на Аляску, по выходным выход на яхте на рыбалку в открытый океан 80 долларов с человека, кофе по дороге на работу (4 доллара стакан), обед в Дели на углу. В общем, "американский образ жизни".От девущки ущел, снял комнату за 800. (жили за 600 на двоих).Я ему пытался объяснить, что как для нового эмигранта, он ведет не очень правильную финансовую жизнь. На что отвечал, а для чего деньги зарабатываются как не для того, чтобы их тратить.Проработал он почти 2 года. И вдруг выяснилось, что у него заканчивается разрешение на работу, а новое еще не готово.И вот в середине апреля прошлого года наступает день Ч, он дальше не имеет права работать и увольняется.На вопрос "ЧТо будешь делать? Сбережения есть?" Ответил"Да найду что делать, пойду за кэш работать. Да, 6 куе.". Ну ок, гуд лак.И вот проходит почти год, надо подавать налоговые декларации и он приехал за своей W2.Спрашиваю, как дела?И вот, вкратце, как "срекоза" жила это время.Напомню, уволился в середине апреля. Это важно.С 4 мая ФЕД начал подъем учетки, что очень повлияло и на бизнес и на рынок труда. А наплыв нелегалов вымыл всю работу на кэш.В общем, работу на кэш он не нашел. Или не хотел искать. В мувинг возвращаться не захотел. "Я спину не в лотерею выиграл" (с)Так как работы не было, то решил, что до осени может отдохнуть.Арендовал он неофициально, без договора, за кэщ. Это важно, так как в нйСКИХ реалиях, если человек перестает платить, то выселить его можно только через суд и это занимает около 9 месяцев.Как деньги закончились, оказался без жилья. И единственным выходом оказался шелтер для нелегалов. Пожил некоторое время в огромном шелтере, потом нашел шелтер с комнатой на 4-х, сейчас мечтает о шелтере с комнатой на 2-х.Подался на все программы для беженцев, получает медицину, какие-то небольшие карманные деньги, в шелтере кормят. Иногда работает на кэш на разгрузке морских контейнеров. 150-180 долларов в день. Когда позвонят.Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.Как такая басня из реальной жизни?

як на мене, в стекозла є шанси "пережити зиму" (як не тушкою то чучелом), потім буде розказувати внукам, який фартовий (трохи перетерпів, але що не вбиває, то загартовує), а муравлі лохи як на мене, в стекозла є шанси "пережити зиму" (як не тушкою то чучелом), потім буде розказувати внукам, який фартовий (трохи перетерпів, але що не вбиває, то загартовує), а муравлі лохи



Пока что эта "стрекоза" 4+ года в США.

Инглиша нет, семьи нет (для того, чтобы внукам что-то нести вставной челюстью, надо для начала детей родить и выростить), денег нет, жилья даже арендного нет, работы нет, статуса нет (пендинг), разрешение на работу уже есть. Пока что эта "стрекоза" 4+ года в США.Инглиша нет, семьи нет (для того, чтобы внукам что-то нести вставной челюстью, надо для начала детей родить и выростить), денег нет, жилья даже арендного нет, работы нет, статуса нет (пендинг), разрешение на работу уже есть. rjkz

Повідомлень: 16215 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 20:45 Re: Еміграція, заробітчанство



Отакі вже транспаранти Отакі вже транспаранти Faceless

Модератор Повідомлень: 34578 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7952 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 20:48 Faceless написав:



Отакі вже транспаранти Отакі вже транспаранти

Таки доведеться через Румунію відходити. Таки доведеться через Румунію відходити. Bolt Повідомлень: 2773 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1866186718681869> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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