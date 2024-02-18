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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1866186718681869
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:51

  Faceless написав:Зображення

Отакі вже транспаранти

дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.

я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:52

  Shaman написав:
  rjkz написав:...
Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.
Как такая басня из реальной жизни?

розповсюджена історія емігранта.

успішних емігрантів гадаю менше 50%. окрім емігрантів з постсрср в 90х роки. ті їхали з такої дупи після срср, що однаково влаштувалися краще, ніж було :D


Как раз нет.
В основном, эмигранты более целеустремленные, чем местные.
Жена на курсы в каледж пошла, бОльшая часть группы - из Украины и стран бссср.
Затоваришувала с узбечкой, она с декабря только в США, муж приехал раньше, уже разрешение на работу у него есть, у нее еще нет.
С ребенком живут в 1бдрм недалеко от нас, очень хорошая локация. Купили машину, муж пока на ней работает. Ребенка в школу отдали, она Инглиш импрувит.
Муж пока сдал правила на СДЛ, теперь может учиться на курсах.
Она все переживает, что долго нет разрешения на работу, хочет работать.
Мой нынешний сотрудник, который пришел на место того росияенена, тоже не очень финансово дисциплинированно себя ведет, но пошел на курсы Инглиша (в школе немецкий учил), уже права получил ...кстати, надо заняться самому этим вопросом :oops: , старается во все вникнуть, даже то, что ему нафиг не надо.
В оставшееся время хендименит что-то и еще какую-то работу делает.
Что-то находит, что переслать можно в Украину (тут такое выбрасывают...ну я писал уже).

Да, так вот, то чтто я вижу, процент таких раздолбаев среди эмигрантов в США очень небольшой. Может то, что попасть сюда очень непросто, работает как фильтр.
Тот чувак был никем в нараше, приехал потому что там у него ничего не складывалось. Тупо за деньгами. Как-то получил турвизу, приехал с 10 куе от продажи жигуля и наследства после бабушки.
Подался на ПУ не имея реального кейса, фактически, живет на пендинге.
Если дойдет дело до рассмотрения, то скорей всего ему откажут.
Думаю, будет тянуть до последнего, а потом вернется в на рашу.
По некоторым фразам, судя по всему, рассматривает вариант с браком на американке.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 18 лют, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:20

  Shaman написав:
  Faceless написав:Зображення

Отакі вже транспаранти

дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.

я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.

16.02 довелось прийняти участь в подібному вертепі:
https://rzeszow.tvp.pl/75980877/pracown ... ja-protest
Прикол акції був в тому, що не просто заблокували дорогу, а взяли в заручники постояльців готелю Арламов заблокувавши з трьох строрін. Поліція зайняла бік протестувальників. Аргументи, типу того, що може бути заблокований проїзд, але не випускати людей з пастки товже занадто ніхто не реагував. Чудом вискочив.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.

я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.

Польські селяни - це виборці PiS та проросійської конфедерації. При владі зараз PiS. Тому висновки робіть самі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:04

  Faceless написав:Зображення

Отакі вже транспаранти

найкоротша дорога на Калінінград через Сувалки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:12

  Shaman написав:
  Бетон написав:Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.
Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.

посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть. :D

я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?

й так, будете порушувати закон?..

всі родичі виїдуть, я - ніт, само собою.
бізнес був, але я впевнений, що будь який бізнес в нашій країні зупинить існування. просто не буде кому продавати фізично.
справа не в тому, що я не повторю бізнес за кордоном. звісно ні.
питання тільки в часі.
в любому випадку всі прийдеться виїзжати. зараз. через 2 роки. через 10 років.
яка різниця коли починати нове життя? всі приречені
Бетон
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