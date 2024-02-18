дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.
я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 20:51
Додано: Нед 18 лют, 2024 20:52
Как раз нет.
В основном, эмигранты более целеустремленные, чем местные.
Жена на курсы в каледж пошла, бОльшая часть группы - из Украины и стран бссср.
Затоваришувала с узбечкой, она с декабря только в США, муж приехал раньше, уже разрешение на работу у него есть, у нее еще нет.
С ребенком живут в 1бдрм недалеко от нас, очень хорошая локация. Купили машину, муж пока на ней работает. Ребенка в школу отдали, она Инглиш импрувит.
Муж пока сдал правила на СДЛ, теперь может учиться на курсах.
Она все переживает, что долго нет разрешения на работу, хочет работать.
Мой нынешний сотрудник, который пришел на место того росияенена, тоже не очень финансово дисциплинированно себя ведет, но пошел на курсы Инглиша (в школе немецкий учил), уже права получил ...кстати, надо заняться самому этим вопросом , старается во все вникнуть, даже то, что ему нафиг не надо.
В оставшееся время хендименит что-то и еще какую-то работу делает.
Что-то находит, что переслать можно в Украину (тут такое выбрасывают...ну я писал уже).
Да, так вот, то чтто я вижу, процент таких раздолбаев среди эмигрантов в США очень небольшой. Может то, что попасть сюда очень непросто, работает как фильтр.
Тот чувак был никем в нараше, приехал потому что там у него ничего не складывалось. Тупо за деньгами. Как-то получил турвизу, приехал с 10 куе от продажи жигуля и наследства после бабушки.
Подался на ПУ не имея реального кейса, фактически, живет на пендинге.
Если дойдет дело до рассмотрения, то скорей всего ему откажут.
Думаю, будет тянуть до последнего, а потом вернется в на рашу.
По некоторым фразам, судя по всему, рассматривает вариант с браком на американке.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 18 лют, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лют, 2024 21:20
16.02 довелось прийняти участь в подібному вертепі:
Прикол акції був в тому, що не просто заблокували дорогу, а взяли в заручники постояльців готелю Арламов заблокувавши з трьох строрін. Поліція зайняла бік протестувальників. Аргументи, типу того, що може бути заблокований проїзд, але не випускати людей з пастки товже занадто ніхто не реагував. Чудом вискочив.
Додано: Нед 18 лют, 2024 21:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:04
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:12
всі родичі виїдуть, я - ніт, само собою.
бізнес був, але я впевнений, що будь який бізнес в нашій країні зупинить існування. просто не буде кому продавати фізично.
справа не в тому, що я не повторю бізнес за кордоном. звісно ні.
питання тільки в часі.
в любому випадку всі прийдеться виїзжати. зараз. через 2 роки. через 10 років.
яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій.
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:14
ПіС пролетів на останніх виборах. Але їх основний електорат таки живе ближче до українського кордону.
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:39
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:43
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