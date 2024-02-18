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#<1 ... 1867186818691870> Додано: Нед 18 лют, 2024 20:51 Faceless написав:



Отакі вже транспаранти Отакі вже транспаранти

дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.



я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива. дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива. Shaman

Повідомлень: 5280 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 20:52 Shaman написав: rjkz написав: ...

Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.

Как такая басня из реальной жизни? ...Пошел на курсы Инглиша. Уровень близкий к нулевому. Чувак 4 года в США, вспомнил, что Инглищ нужен.Как такая басня из реальной жизни?

розповсюджена історія емігранта.



успішних емігрантів гадаю менше 50%. окрім емігрантів з постсрср в 90х роки. ті їхали з такої дупи після срср, що однаково влаштувалися краще, ніж було розповсюджена історія емігранта.успішних емігрантів гадаю менше 50%. окрім емігрантів з постсрср в 90х роки. ті їхали з такої дупи після срср, що однаково влаштувалися краще, ніж було



Как раз нет.

В основном, эмигранты более целеустремленные, чем местные.

Жена на курсы в каледж пошла, бОльшая часть группы - из Украины и стран бссср.

Затоваришувала с узбечкой, она с декабря только в США, муж приехал раньше, уже разрешение на работу у него есть, у нее еще нет.

С ребенком живут в 1бдрм недалеко от нас, очень хорошая локация. Купили машину, муж пока на ней работает. Ребенка в школу отдали, она Инглиш импрувит.

Муж пока сдал правила на СДЛ, теперь может учиться на курсах.

Она все переживает, что долго нет разрешения на работу, хочет работать.

Мой нынешний сотрудник, который пришел на место того росияенена, тоже не очень финансово дисциплинированно себя ведет, но пошел на курсы Инглиша (в школе немецкий учил), уже права получил ...кстати, надо заняться самому этим вопросом , старается во все вникнуть, даже то, что ему нафиг не надо.

В оставшееся время хендименит что-то и еще какую-то работу делает.

Что-то находит, что переслать можно в Украину (тут такое выбрасывают...ну я писал уже).



Да, так вот, то чтто я вижу, процент таких раздолбаев среди эмигрантов в США очень небольшой. Может то, что попасть сюда очень непросто, работает как фильтр.

Тот чувак был никем в нараше, приехал потому что там у него ничего не складывалось. Тупо за деньгами. Как-то получил турвизу, приехал с 10 куе от продажи жигуля и наследства после бабушки.

Подался на ПУ не имея реального кейса, фактически, живет на пендинге.

Если дойдет дело до рассмотрения, то скорей всего ему откажут.

Думаю, будет тянуть до последнего, а потом вернется в на рашу.

По некоторым фразам, судя по всему, рассматривает вариант с браком на американке. Как раз нет.В основном, эмигранты более целеустремленные, чем местные.Жена на курсы в каледж пошла, бОльшая часть группы - из Украины и стран бссср.Затоваришувала с узбечкой, она с декабря только в США, муж приехал раньше, уже разрешение на работу у него есть, у нее еще нет.С ребенком живут в 1бдрм недалеко от нас, очень хорошая локация. Купили машину, муж пока на ней работает. Ребенка в школу отдали, она Инглиш импрувит.Муж пока сдал правила на СДЛ, теперь может учиться на курсах.Она все переживает, что долго нет разрешения на работу, хочет работать.Мой нынешний сотрудник, который пришел на место того росияенена, тоже не очень финансово дисциплинированно себя ведет, но пошел на курсы Инглиша (в школе немецкий учил), уже права получил ...кстати, надо заняться самому этим вопросом, старается во все вникнуть, даже то, что ему нафиг не надо.В оставшееся время хендименит что-то и еще какую-то работу делает.Что-то находит, что переслать можно в Украину (тут такое выбрасывают...ну я писал уже).Да, так вот, то чтто я вижу, процент таких раздолбаев среди эмигрантов в США очень небольшой. Может то, что попасть сюда очень непросто, работает как фильтр.Тот чувак был никем в нараше, приехал потому что там у него ничего не складывалось. Тупо за деньгами. Как-то получил турвизу, приехал с 10 куе от продажи жигуля и наследства после бабушки.Подался на ПУ не имея реального кейса, фактически, живет на пендинге.Если дойдет дело до рассмотрения, то скорей всего ему откажут.Думаю, будет тянуть до последнего, а потом вернется в на рашу.По некоторым фразам, судя по всему, рассматривает вариант с браком на американке. Востаннє редагувалось rjkz в Нед 18 лют, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 16216 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 21:20 Shaman написав: Faceless написав:



Отакі вже транспаранти Отакі вже транспаранти

дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.



я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива. дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.

16.02 довелось прийняти участь в подібному вертепі:

https://rzeszow.tvp.pl/75980877/pracown ... ja-protest

Прикол акції був в тому, що не просто заблокували дорогу, а взяли в заручники постояльців готелю Арламов заблокувавши з трьох строрін. Поліція зайняла бік протестувальників. Аргументи, типу того, що може бути заблокований проїзд, але не випускати людей з пастки товже занадто ніхто не реагував. Чудом вискочив. 16.02 довелось прийняти участь в подібному вертепі:Прикол акції був в тому, що не просто заблокували дорогу, а взяли в заручники постояльців готелю Арламов заблокувавши з трьох строрін. Поліція зайняла бік протестувальників. Аргументи, типу того, що може бути заблокований проїзд, але не випускати людей з пастки товже занадто ніхто не реагував. Чудом вискочив. gonchik74

Повідомлень: 600 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.



я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива. дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.

Польські селяни - це виборці PiS та проросійської конфедерації. При владі зараз PiS. Тому висновки робіть самі. Польські селяни - це виборці PiS та проросійської конфедерації. При владі зараз PiS. Тому висновки робіть самі. BIGor

Повідомлень: 8609 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:04 Faceless написав:



Отакі вже транспаранти Отакі вже транспаранти

найкоротша дорога на Калінінград через Сувалки. найкоротша дорога на Калінінград через Сувалки. flyman

Повідомлень: 34001 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:12 Shaman написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

Нет, не страшны ракеты. Страна узурпирована, впереди репрессии, формирования кланов и тд Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.Нет, не страшны ракеты.

це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.



посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.



я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?



й так, будете порушувати закон?.. це вже щось страхіття наводите. теоретично такий варіант можливий, але не дуже вірогідний.посилення мобілізації можливе, тому так з вашим особистим рекордом 200+, напевне ви побоюєтесь, що місце в армії вам знайдуть.я так розумію, у вас тут бізнес. гадаєте, зможете його повторити за кордоном?й так, будете порушувати закон?..

всі родичі виїдуть, я - ніт, само собою.

бізнес був, але я впевнений, що будь який бізнес в нашій країні зупинить існування. просто не буде кому продавати фізично.

справа не в тому, що я не повторю бізнес за кордоном. звісно ні.

питання тільки в часі.

в любому випадку всі прийдеться виїзжати. зараз. через 2 роки. через 10 років.

яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. всі родичі виїдуть, я - ніт, само собою.бізнес був, але я впевнений, що будь який бізнес в нашій країні зупинить існування. просто не буде кому продавати фізично.справа не в тому, що я не повторю бізнес за кордоном. звісно ні.питання тільки в часі.в любому випадку всі прийдеться виїзжати. зараз. через 2 роки. через 10 років.яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. Бетон

Повідомлень: 1796 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:14 BIGor написав: Shaman написав: дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.



я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива. дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.

Польські селяни - це виборці PiS та проросійської конфедерації. При владі зараз PiS. Тому висновки робіть самі. Польські селяни - це виборці PiS та проросійської конфедерації. При владі зараз PiS. Тому висновки робіть самі.

ПіС пролетів на останніх виборах. Але їх основний електорат таки живе ближче до українського кордону. ПіС пролетів на останніх виборах. Але їх основний електорат таки живе ближче до українського кордону. Bolt Повідомлень: 2774 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:35 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 16216 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8199 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:39 Бетон написав: яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. мне ваш пессимизм не нравится. мне ваш пессимизм не нравится. vitaliiangel

Повідомлень: 22283 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2374 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:43 vitaliiangel написав: Бетон написав: яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. мне ваш пессимизм не нравится. мне ваш пессимизм не нравится.

вам не нравится. прикиньте, как мне самому он не нравится вам не нравится. прикиньте, как мне самому он не нравится Бетон

Повідомлень: 1796 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1867186818691870> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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