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#<1 ... 1867186818691870 Додано: Нед 18 лют, 2024 22:48 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. А от з цим я категорично не згоден. Для виживання (щоб припинити еміграцію) і процвітання (щоб емігрували в Україну) потрібні всього 2 речі:

1. Гарантії безпеки, хоча б вступ в НАТО

2. Інвестиції, хоча підійдуть і репарації (% від нафтогазу москалів).

А все це в першу чергу залежить від результатів війни. А от з цим я категорично не згоден. Для виживання (щоб припинити еміграцію) і процвітання (щоб емігрували в Україну) потрібні всього 2 речі:1. Гарантії безпеки, хоча б вступ в НАТО2. Інвестиції, хоча підійдуть і репарації (% від нафтогазу москалів).А все це в першу чергу залежить від результатів війни. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2320 З нами з: 29.07.22 Подякував: 419 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 23:08 найбільші сутінки перед світанком vitaliiangel написав: Бетон написав: яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. мне ваш пессимизм не нравится. мне ваш пессимизм не нравится.

якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша flyman

Повідомлень: 34001 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 23:13 Дюрі-бачі написав: Бетон написав: всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій. А от з цим я категорично не згоден. Для виживання (щоб припинити еміграцію) і процвітання (щоб емігрували в Україну) потрібні всього 2 речі:

1. Гарантії безпеки, хоча б вступ в НАТО

2. Інвестиції, хоча підійдуть і репарації (% від нафтогазу москалів).

А все це в першу чергу залежить від результатів війни. А от з цим я категорично не згоден. Для виживання (щоб припинити еміграцію) і процвітання (щоб емігрували в Україну) потрібні всього 2 речі:1. Гарантії безпеки, хоча б вступ в НАТО2. Інвестиції, хоча підійдуть і репарації (% від нафтогазу москалів).А все це в першу чергу залежить від результатів війни.

Ніт і ніт.



По результатам війни, дивись 1СВ: мінус 4ри імперії.

РФ рано чи пізно скукожиться до меншої географії.

А якщо тут, що набадяжили і закоркували, то якщо бахне, то рознесе ЄС також, і відгукнеться в США (напр. внутрішня війна між демами і респами).



А нам, хіба гарантія, що зміниться взаємодія народ-влада в набагато більш ліберальну сторону. Якщо нічого не зміниться, залишиться як було, то тут нема що робити новому поколінню.



Але це вирішувати молодим. А таким як ми, думаю нема чого боятися. Як пережили 90і, так і переживем 20і. Гірше тим, що в житті нічого не досяг, і прожив як NPC. Ніт і ніт.По результатам війни, дивись 1СВ: мінус 4ри імперії.РФ рано чи пізно скукожиться до меншої географії.А якщо тут, що набадяжили і закоркували, то якщо бахне, то рознесе ЄС також, і відгукнеться в США (напр. внутрішня війна між демами і респами).А нам, хіба гарантія, що зміниться взаємодія народ-влада в набагато більш ліберальну сторону. Якщо нічого не зміниться, залишиться як було, то тут нема що робити новому поколінню.Але це вирішувати молодим. А таким як ми, думаю нема чого боятися. Як пережили 90і, так і переживем 20і. Гірше тим, що в житті нічого не досяг, і прожив як NPC. Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 лют, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34001 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 23:16 akurt написав: ЛАД написав: Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества. Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества.

Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.

Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США. Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США.

Они это знают без ваших подсказок.

Меньше бы Вы язвили и умничали. Они это знают без ваших подсказок.Меньше бы Вы язвили и умничали. ЛАД 2 Повідомлень: 27913 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5257 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))

Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов The_Rebel

Повідомлень: 188 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 23:26 The_Rebel написав: Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))

Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов

Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146% Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146% flyman

Повідомлень: 34001 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 23:40 flyman написав: The_Rebel написав: Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))

Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов

Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146% Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146%

Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). Коли б до росіян та їх олігархів почало доходити, що вони спонсорують обидві сторони конфлікту, то кінець війни був би не за горами. Тут блін алкаш медведєв їх хоче ядерною тріадою спалити, а захід все турбується про якісь правила і т.п. Та росія ніколи не дотримувалася правил і поважає лише таких самих. Візьми і установи хоча б таку таксу - за кожен обстріл міст/цивільної інфраструктури 3 млдр активів передається Україні без умов на відбудову. Тоді також радість від обстрілів у росіянців буде танути на очах Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). Коли б до росіян та їх олігархів почало доходити, що вони спонсорують обидві сторони конфлікту, то кінець війни був би не за горами. Тут блін алкаш медведєв їх хоче ядерною тріадою спалити, а захід все турбується про якісь правила і т.п. Та росія ніколи не дотримувалася правил і поважає лише таких самих. Візьми і установи хоча б таку таксу - за кожен обстріл міст/цивільної інфраструктури 3 млдр активів передається Україні без умов на відбудову. Тоді також радість від обстрілів у росіянців буде танути на очах The_Rebel

Повідомлень: 188 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1867186818691870 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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