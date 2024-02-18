|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:48
Бетон написав:
всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій.
А от з цим я категорично не згоден. Для виживання (щоб припинити еміграцію) і процвітання (щоб емігрували в Україну) потрібні всього 2 речі:
1. Гарантії безпеки, хоча б вступ в НАТО
2. Інвестиції, хоча підійдуть і репарації (% від нафтогазу москалів).
А все це в першу чергу залежить від результатів війни.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2320
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:08
vitaliiangel написав: Бетон написав:
яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій.
мне ваш пессимизм не нравится.
якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34001
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2741 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:13
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій.
А от з цим я категорично не згоден. Для виживання (щоб припинити еміграцію) і процвітання (щоб емігрували в Україну) потрібні всього 2 речі:
1. Гарантії безпеки, хоча б вступ в НАТО
2. Інвестиції, хоча підійдуть і репарації (% від нафтогазу москалів).
А все це в першу чергу залежить від результатів війни.
Ніт і ніт.
По результатам війни, дивись 1СВ: мінус 4ри імперії.
РФ рано чи пізно скукожиться до меншої географії.
А якщо тут, що набадяжили і закоркували, то якщо бахне, то рознесе ЄС також, і відгукнеться в США (напр. внутрішня війна між демами і респами).
А нам, хіба гарантія, що зміниться взаємодія народ-влада в набагато більш ліберальну сторону. Якщо нічого не зміниться, залишиться як було, то тут нема що робити новому поколінню.
Але це вирішувати молодим. А таким як ми, думаю нема чого боятися. Як пережили 90і, так і переживем 20і. Гірше тим, що в житті нічого не досяг, і прожив як NPC.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 18 лют, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34001
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2741 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:16
akurt написав: ЛАД написав:
Учёные, получившие Нобелевскую премию, и студенты, оканчивающие университеты США, мало связанные вещи. Возможно, это вообще непересекающиеся множества.
Вероятно, это самое большое научное открытие ХХI века.
Нужно будет проинформировать сотни ведущих университетов США.
Они это знают без ваших подсказок.
Меньше бы Вы язвили и умничали.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27913
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5257 раз.
- Подякували: 4849 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:20
Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))
Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:26
The_Rebel написав:
Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))
Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов
Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146%
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34001
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2741 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:40
flyman написав: The_Rebel написав:
Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Тому саме військові дії на всіх давлять. Чомусь же всі жили 30 років з цим усім?))
Зараз просто такий виток ситуації на фронті (вкл. нашу мобілізацію), що у росії локальні успіхи, а у нас поки безнадія. Ця ситуація вже мінялася декілька разів. І зараз все може помінятися. Німеччина і Франція вже мільярди запланували для нас. Англія надасть дрони з ШІ. Через місяць допомога США розблокується... і вже у росії будуть всі понурі. Треба протриматися до кінця року і все буде зрозуміло на рахунок війни після виборів в США, хто б не прийшов
Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146%
Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). Коли б до росіян та їх олігархів почало доходити, що вони спонсорують обидві сторони конфлікту, то кінець війни був би не за горами. Тут блін алкаш медведєв їх хоче ядерною тріадою спалити, а захід все турбується про якісь правила і т.п. Та росія ніколи не дотримувалася правил і поважає лише таких самих. Візьми і установи хоча б таку таксу - за кожен обстріл міст/цивільної інфраструктури 3 млдр активів передається Україні без умов на відбудову. Тоді також радість від обстрілів у росіянців буде танути на очах
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|