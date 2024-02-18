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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1868186918701871
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:27

  flyman написав:.......
Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146%

Не уверен, что сегодняшний "темп РФ" заметно выше того, что был. Скорее, снизился наш темп. Из-за торможения помощи и из-за проблем с мобилизацией.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:38

  The_Rebel написав:Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича.


Это чувствуют только единицы у кого свой бизнес. Миллионам же тех кто как и тогда ходит на работу, наоборот, гораздо хуже.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:57

  Shaman написав:я так розумію, поки що як системного явища такого немає


А сколько мы уже слышим новости про блокирование польских границ? С полгода минимум - недостаточно для системности?
katso
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  #<1 ... 1868186918701871
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