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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1868186918701871 Додано: Пон 19 лют, 2024 00:27 flyman написав: .......

Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146% .......Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146%

Не уверен, что сегодняшний "темп РФ" заметно выше того, что был. Скорее, снизился наш темп. Из-за торможения помощи и из-за проблем с мобилизацией. Не уверен, что сегодняшний "темп РФ" заметно выше того, что был. Скорее, снизился наш темп. Из-за торможения помощи и из-за проблем с мобилизацией. ЛАД 2 Повідомлень: 27919 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 00:38 The_Rebel написав: Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича. Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича.



Это чувствуют только единицы у кого свой бизнес. Миллионам же тех кто как и тогда ходит на работу, наоборот, гораздо хуже. Это чувствуют только единицы у кого свой бизнес. Миллионам же тех кто как и тогда ходит на работу, наоборот, гораздо хуже. katso

Повідомлень: 956 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 00:57 Shaman написав: я так розумію, поки що як системного явища такого немає я так розумію, поки що як системного явища такого немає



А сколько мы уже слышим новости про блокирование польских границ? С полгода минимум - недостаточно для системности? А сколько мы уже слышим новости про блокирование польских границ? С полгода минимум - недостаточно для системности? katso

Повідомлень: 956 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 01:41 akurt написав: Faceless написав: З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні. З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні. Я би останнє речення трохи змінив: замість слова «країни» - «люди».

Ви ж бачите, досі мріють про ковбаску по 2,20 та булочку «Городская» по 6 копійок. Я би останнє речення трохи змінив: замість слова «країни» - «люди».Ви ж бачите, досі мріють про ковбаску по 2,20 та булочку «Городская» по 6 копійок.

Зашел на минутку.

От большинства постов волосы дыбом.

До сих пор вспоминают, какая была ужасная коммунистическая колбаска и тоталитарная булочка.



Кстати, клятва верности флагу американских детей в школах и детсадах никого не шокирует? Вопросы об отношении к DEI на собеседованиях? Зашел на минутку.От большинства постов волосы дыбом.До сих пор вспоминают, какая была ужасная коммунистическая колбаска и тоталитарная булочка.Кстати, клятва верности флагу американских детей в школах и детсадах никого не шокирует? Вопросы об отношении к DEI на собеседованиях? Starikan 2 Повідомлень: 19757 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2604 раз. Подякували: 3153 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 02:48 flyman написав: ...........

якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша ...........якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

В якому сенсі? В якому сенсі? ЛАД 2 Повідомлень: 27919 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 02:59 ЛАД написав: The_Rebel написав: ..................

Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). .......... ..................Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........

Практически не реально. Практически не реально.



Это нереально только при текущей импотенции Запада.

Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.

что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"

.

И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.

С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.

Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.

Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.

Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.

Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".

Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?

Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с). Это нереально только при текущей импотенции Запада.Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с). rjkz

Повідомлень: 16217 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8201 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1868186918701871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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