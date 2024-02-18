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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1868186918701871
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:27

  flyman написав:.......
Зрозуміло, що такий темп РФ тримати не зможе довго. Користуються моментом, коли партнери блокують та ігнорують. А може то така стратегія, "прикинутися дохлим опосумом" щоб потім, коли медвідь вчепиться зубами в солом"яного бичка (казочку, думаю в дитинстві читали), запустити голки як дикобраз, щоб на всі 146%

Не уверен, что сегодняшний "темп РФ" заметно выше того, что был. Скорее, снизился наш темп. Из-за торможения помощи и из-за проблем с мобилизацией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:38

  The_Rebel написав:Ні, насправді ситуація по кланам/корупції і т.д. зараз в рази краща ніж у часи януковича.


Это чувствуют только единицы у кого свой бизнес. Миллионам же тех кто как и тогда ходит на работу, наоборот, гораздо хуже.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:57

  Shaman написав:я так розумію, поки що як системного явища такого немає


А сколько мы уже слышим новости про блокирование польских границ? С полгода минимум - недостаточно для системности?
katso
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 01:41

  akurt написав:
  Faceless написав: З чим безпосередньо перетиналися, вплив чого зазнавали (пращури, родичі, особисто) і зазнають зараз - те й обговорюється. Мало того, одні країни висновки зробили, інші - ні.
Я би останнє речення трохи змінив: замість слова «країни» - «люди».
Ви ж бачите, досі мріють про ковбаску по 2,20 та булочку «Городская» по 6 копійок.

Зашел на минутку.
От большинства постов волосы дыбом.
До сих пор вспоминают, какая была ужасная коммунистическая колбаска и тоталитарная булочка.

Кстати, клятва верности флагу американских детей в школах и детсадах никого не шокирует? Вопросы об отношении к DEI на собеседованиях?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 02:48

  flyman написав:...........
якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

В якому сенсі?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 02:59

  ЛАД написав:
  The_Rebel написав:..................
Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........

Практически не реально.


Это нереально только при текущей импотенции Запада.
Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.
что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"
.
И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.
С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.
Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.
Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.
Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.
Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".
Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?
Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 03:50

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  The_Rebel написав:..................
Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........

Практически не реально.


Это нереально только при текущей импотенции Запада.
........

Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
ЛАД
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  #<1 ... 1868186918701871
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