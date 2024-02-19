ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
Практически не реально.
Это нереально только при текущей импотенции Запада.
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Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
Тут, как говориться, "палка о трех концах".
1. С одной стороны, Западу выгодно, чтобы их валюты служили мерилом ценностей и были мировыми резервными валютами.
2. С другой стороны, так как все транзакции в той или иной валюте проходят через платежные системы стран-эммитентов, то это источник информации. А информация правит миром.
3. Позволение рассчитываться в глобальной денежной системе - это должно быть не только право, но и привилегия. Такие режимы как раша, севкорея, иран, венесуэла, сирия и тп должны быть ограничены в этом. Для них отказаться от этого равносильно быть исключенным из современного мира. Что и имеется.
Остальные упомянутые Вами должны этого бояться хуже ядерной войны.
Ты хочешь иметь возможность переводить доллары или евро из своей страны в другую страну? Ок, мы даем тебе эту возможность, но если ты будешь вести себя цивилизованно.
Нет? Ты убиваешь граждан своей и других стран? Ты угрожаешь мировой безопасности? Или ты помогаешь нарушителю Мирового правопорядка? Ты будешь наказан в том числе лишением возможности вести финансовые операции в цивилизованном поле.
Тебя это не пугает? Ок, попробуй за тонны бумаги, которую никто не признает в мире, приобрести технологии, продукты или медикоменты. Мы будем внимательно наблюдать как у тебя это получиться и кто тебе в этом рискнет помочь.
Вот такая политика и поставит все эти банановые и нефтяные республики перед несложным выбором - или убивать, насиловать и отрезать головы или пытаться пользоваться достижениями цивилизации.
Импотенция Запада заключается в том, что личные или партийные интересы сейчас превуалируют перед пониманием глобальных угроз западной цивилизации, которые в принципе уже делают свое дело разрущения оной. Возможно это и есть начало конца.
Собственно, повторюсь, мое предположение, которое не сыграло в тот момент, но которое может осуществиться сейчас, состояло в том, что начнется серьезный конфликт на БВ, в котором так или иначе будет стороной Израиль (несложно предугадать), ответные действия которого приведут к беспорядкам в ЕС, такого уровня, что превратятся в вышедший из-под контроля процесс. США завязнет в поддержке ИЗраиля. Тогда я не знал о факторе Тайваня, но сейчас, я вижу, что он идеально вписывается в картину входа системы мировой безопасности в разнос.
И это все могло произойти за очень короткий промежуток времени.
Видя уязвимость основных партнеров Украины, пуйло начнет полномасштабное вторжение.
Сценарий получился совсем другим, но просто события происходят в другой последовательности.
И, в чем-то это даже удивительно, уровень моральной готовности украинского общества оказался на уровне моральной готовности израильского общества.
А вот уровень импотенции Запада я недооценил. Хотя и писал об этом в посте от 23.02.2022. Я все-же надеялся на что-то более похожее на политику времен Бушей или Клинтона. Про времена Рейгана вообще молчу.
Он показал запредельную недееспособность.
Я очень сомневаюсь, что НАТО в состоянии будет защитить кого-бы то ни было из своих членов. И, я вижу, что на фоне всех озабоченностей и обеспокоенностей, они понимают, что пока пуйло завяз в Украине, он не нападет на страны НАТО, но вот если его вытолкнуть за пределы 1991 года, то...кто защитит страны Балтии? Польшу? Столтенберг? Байден? Трамп?
Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. И не выигрышем Украины и не проигрышем.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.