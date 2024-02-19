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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:37
Frant написав: flyman написав:
якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша
Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.
Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.
1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:46
Hotab написав:
І повний курс лекцій «чвакающій соскін».
есть кинокритики, а блогеркритиков нет. Ты со своими талантами мог бы этим заняться. Первый в мире блогеркритик хотаб. Звучит гордо.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:48
rjkz написав: ЛАД написав: The_Rebel написав:
..................
Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........
Практически не реально.
Это нереально только при текущей импотенции Запада.
Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.
что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"
.
И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.
С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.
Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.
Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.
Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.
Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".
Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?
Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).
кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49
ЛАД написав:
Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:53
Hotab написав:Frant
,
короткочасні курси з програмування -
І повний курс лекцій «чвакающій соскін».
не знав, що в мене вже є не тільки повноцінний кружок онліфан, а і біографів
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 19 лют, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:54
flyman написав: Hotab написав:Frant
,
короткочасні курси з програмування -
І повний курс лекцій «чвакающій соскін».
не знав, що в мене вже є повноцінний кружок онліфан
бери деньги за членство!
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57
Hotab написав:Frant
,
короткочасні курси з програмування -
І повний курс лекцій «чвакающій соскін».
Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду))))
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58
BIGor написав: Frant написав: flyman написав:
якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша
Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.
Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.
1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.
Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58
Frant написав: Hotab написав:Frant
,
короткочасні курси з програмування -
І повний курс лекцій «чвакающій соскін».
Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду))))
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:00
flyman написав:
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