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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1870187118721873> Додано: Пон 19 лют, 2024 09:37 Frant написав: flyman написав: якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.

Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти. Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.

1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша. 1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша. BIGor

Повідомлень: 8610 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:46 Hotab написав: І повний курс лекцій «чвакающій соскін». І повний курс лекцій «чвакающій соскін». есть кинокритики, а блогеркритиков нет. Ты со своими талантами мог бы этим заняться. Первый в мире блогеркритик хотаб. Звучит гордо. есть кинокритики, а блогеркритиков нет. Ты со своими талантами мог бы этим заняться. Первый в мире блогеркритик хотаб. Звучит гордо. vitaliiangel

Повідомлень: 22289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2375 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:48 rjkz написав: ЛАД написав: The_Rebel написав: ..................

Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). .......... ..................Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........

Практически не реально. Практически не реально.



Это нереально только при текущей импотенции Запада.

Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.

что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"

.

И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.

С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.

Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.

Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.

Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.

Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".

Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?

Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с). Это нереально только при текущей импотенции Запада.Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).

кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10 кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10 flyman

Повідомлень: 34011 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49 ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? flyman

Повідомлень: 34011 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:53 Hotab написав: Frant ,



короткочасні курси з програмування -





І повний курс лекцій «чвакающій соскін». І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

не знав, що в мене вже є не тільки повноцінний кружок онліфан, а і біографів не знав, що в мене вже є не тільки повноцінний кружок онліфан, а і біографів Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34011 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:54 flyman написав: Hotab написав: Frant ,



короткочасні курси з програмування -





І повний курс лекцій «чвакающій соскін». І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

не знав, що в мене вже є повноцінний кружок онліфан не знав, що в мене вже є повноцінний кружок онліфан

бери деньги за членство! бери деньги за членство! vitaliiangel

Повідомлень: 22289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2375 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57 Hotab написав: Frant ,



короткочасні курси з програмування -





І повний курс лекцій «чвакающій соскін». І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду)))) Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду)))) Frant

Повідомлень: 23703 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1644 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58 BIGor написав: Frant написав: flyman написав: якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.

Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти. Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.

1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша. 1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.

Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Frant

Повідомлень: 23703 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1644 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58 Frant написав: Hotab написав: Frant ,



короткочасні курси з програмування -





І повний курс лекцій «чвакающій соскін». І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду)))) Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду))))



OnlyFans — це сервіс, де творці публікують унікальний контент, а користувачі оформлюють передплату, щоб його переглянути OnlyFans — це сервіс, де творці публікують унікальний контент, а користувачі оформлюють передплату, щоб його переглянути flyman

Повідомлень: 34011 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 10:00 flyman написав:

OnlyFans — це сервіс, де творці публікують унікальний контент, а користувачі оформлюють передплату, щоб його переглянути OnlyFans — це сервіс, де творці публікують унікальний контент, а користувачі оформлюють передплату, щоб його переглянути

18+? 18+? vitaliiangel

Повідомлень: 22289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2375 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1870187118721873> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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