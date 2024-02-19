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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1870187118721873>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:37

  Frant написав:
  flyman написав:якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.
Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.

1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:48

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  The_Rebel написав:..................
Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........

Практически не реально.


Это нереально только при текущей импотенции Запада.
Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.
что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"
.
И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.
С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.
Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.
Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.
Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.
Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".
Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?
Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).

кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49

  ЛАД написав:Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:53

  Hotab написав:Frant ,

короткочасні курси з програмування -


І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

не знав, що в мене вже є не тільки повноцінний кружок онліфан, а і біографів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:54

  flyman написав:
  Hotab написав:Frant ,

короткочасні курси з програмування -


І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

не знав, що в мене вже є повноцінний кружок онліфан

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57

  Hotab написав:Frant ,

короткочасні курси з програмування -


І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду)))) :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58

  BIGor написав:
  Frant написав:
  flyman написав:якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.
Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.

1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.

Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58

  Frant написав:
  Hotab написав:Frant ,

короткочасні курси з програмування -


І повний курс лекцій «чвакающій соскін».

Сільський хлоп начитався Куосакі і думав, що він ухопив бога за бороду)))) :roll:


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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:00

  flyman написав:
OnlyFans — це сервіс, де творці публікують унікальний контент, а користувачі оформлюють передплату, щоб його переглянути

18+?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:І повний курс лекцій «чвакающій соскін».
есть кинокритики, а блогеркритиков нет. Ты со своими талантами мог бы этим заняться. Первый в мире блогеркритик хотаб. Звучит гордо.

Безробітний карусельщик пропонує роботу іншим?
«Віталя, у тебя постноє ліцо..»
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