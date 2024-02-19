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The_Rebel написав:.................. Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........
Практически не реально.
Это нереально только при текущей импотенции Запада. Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали. что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать" . И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад. С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое. Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали. Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло. Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции. Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?". Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы? Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).
кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10
ЛАД написав:Это само собой. Но вопрос не только в импотенции. Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
во шо буде отток? В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
не хочешь быть блогеркритиком, может собирай прекрасные легенды на форуме? хоть какое то интеллектуальное занятие. Нельзя же жить не включая мозг. Впрочем, ты живой пример что можно. Сколько стоят кеды барабашова и сколько сообщений вчера потёр Игорь Алексеич? Ты должен это знать!