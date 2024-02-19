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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:37
Frant написав: flyman написав:
якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша
Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.
Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.
1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:48
rjkz написав: ЛАД написав: The_Rebel написав:
..................
Ще дуже б допомогла нарешті повноцінна конфіскація активів (а не просто доходів з них). ..........
Практически не реально.
Это нереально только при текущей импотенции Запада.
Я не знаю или у вас в новостях это было, на смерть Навального Байдену припомнили его грозное стучание кулачком по столику, когда Навального арестовали.
что мол, "Если с Навальным что-то случиться, то мы расие покажем кузькину мать"
.
И вот, на вопрос того, как Белый дом собирается выполнить свои угрозы, Байден ответил, что это было в 2021 году, 3 года назад.
С тех пор из-за вторжения в Украину, расие наложили кучу санкциями, она ослабла и получила свое.
Я это как услышал с ящика, то с минуту сидел тихо аху..вший, а потом еще с минуты три матерился, благо дети не слышали.
Это уже импотенция не на полшестого. Это уже у него оно внутрь залезло.
Реально, я не в восторге от кандидатуры Трампа и его пропутинской позиции.
Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".
Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?
Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).
кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49
ЛАД написав:
Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58
BIGor написав: Frant написав: flyman написав:
якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша
Флаймен, ти реально не можеш оцінити ситуацію навколо себе.
Сільська тернопільська школа і короткочасні курси з програмування - не та освіта, щоб щось розуміти.
1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.
Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:15
Hotab написав:vitaliiangel
,
. Я тысячи человек трудоустроил
Прекрасная легенда.
не хочешь быть блогеркритиком, может собирай прекрасные легенды на форуме? хоть какое то интеллектуальное занятие. Нельзя же жить не включая мозг. Впрочем, ты живой пример что можно. Сколько стоят кеды барабашова и сколько сообщений вчера потёр Игорь Алексеич? Ты должен это знать!
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:19
Торговець валютою в будці біля АТБ))))
таких їкспертів тут тьма.
Принцип Данінга Крюгера, як є.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:20
Frant написав:
Торговець валютою в будці біля АТБ))))
таких їкспертів тут тьма
Там хоть немного общение и развитие.
Утырок годами не выходит из ирпенской келии, дежурит на этом форуме. Яипу жизнь! Не дай бог..
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:22
Hotab
и франта с собой прихвати. Вы же близнецы братья по не нереализованным интеллектуальным способностям. Такие таланты пропадают ((
Hotab написав:
Там хоть немного общение и развитие.
Утырок годами не выходит из ирпенской келии, дежурит на этом форуме. Яипу жизнь! Не дай бог..
вот я у тебя и учусь культуре общения. Ни у кого такой нет. (а ты на форуме не сидишь бгггг )
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 19 лют, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:26
vitaliiangel
,
вот я у тебя и учусь культуре общения
Чтобы что?
Оставшиеся короткие 20 лет прожить так же , как и сейчас, как инвалид в коляске у монитора ? Ни друзей, ни родни, ни интересов, ни встреч, ни досуга. Каждые 20 сек нажимая «обновить страницу», в надежде что сегодня день будет не хуже , чем вчера?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:42
Hotab написав:vitaliiangel
,
вот я у тебя и учусь культуре общения
Чтобы что?
Оставшиеся короткие 20 лет прожить так же , как и сейчас, как инвалид в коляске у монитора ? Ни друзей, ни родни, ни интересов, ни встреч, ни досуга. Каждые 20 сек нажимая «обновить страницу», в надежде что сегодня день будет не хуже , чем вчера?
вот я и хочу спасти тебя от такого счастья. Предлагаю тебе стать блогеркритиком.
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