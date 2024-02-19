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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1869187018711872
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49

  ЛАД написав:Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58

Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32

  flyman написав:
  ЛАД написав:Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?

Не берусь судить. Возможно, во всё понемножку - в "шіткойєни, юань, ріал", в золото в конце концов.

кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:46

  Frant написав:Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар

да никто не спорит. so fukin what??
но малавата же дают,
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