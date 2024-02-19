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#<1 ... 1869187018711872 Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49 ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? flyman

Повідомлень: 34019 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58 Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Frant

Повідомлень: 23702 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1644 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32 flyman написав: ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?

Не берусь судить. Возможно, во всё понемножку - в "шіткойєни, юань, ріал", в золото в конце концов.



кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. Не берусь судить. Возможно, во всё понемножку - в "шіткойєни, юань, ріал", в золото в конце концов.Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. ЛАД 2 Повідомлень: 27921 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 13:46 Frant написав: Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар

да никто не спорит. so fukin what??

но малавата же дают,

ма-ла-ва-та © да никто не спорит. so fukin what??но малавата же дают,ма-ла-ва-та © flysoulfly Повідомлень: 4326 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1515 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1869187018711872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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