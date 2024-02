Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1870187118721873> Додано: Пон 19 лют, 2024 09:49 ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? flyman

Повідомлень: 34021 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58 Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Frant

Повідомлень: 23703 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1645 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32 flyman написав: ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?

Не берусь судить. Возможно, во всё понемножку - в "шіткойєни, юань, ріал", в золото в конце концов.



кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. Не берусь судить. Возможно, во всё понемножку - в "шіткойєни, юань, ріал", в золото в конце концов.Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. ЛАД 2 Повідомлень: 27925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 13:46 Frant написав: Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар

да никто не спорит. so fukin what??

но малавата же дают,

ма-ла-ва-та © да никто не спорит. so fukin what??но малавата же дают,ма-ла-ва-та © flysoulfly Повідомлень: 4327 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1515 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 14:18 ЛАД написав: flyman написав: кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана.

Зараз це просто спровокує або ракетні удари по родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході. І перше і друге збереже кацапам виручку від продажу нафти, або, навіть, збільшить її. Американці ніяк не можуть наважитись на серьозні кроки по відношенню до кацапів. А єдине що може зупинити цю війну - це массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії. А не бобри і ось все це усе, зібране волонтерами на колінці в гаражі. Зараз це просто спровокує або ракетні удари по родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході. І перше і друге збереже кацапам виручку від продажу нафти, або, навіть, збільшить її. Американці ніяк не можуть наважитись на серьозні кроки по відношенню до кацапів. А єдине що може зупинити цю війну - це массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії. А не бобри і ось все це усе, зібране волонтерами на колінці в гаражі. airmax78 Повідомлень: 42719 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 14:25 ЛАД написав: flyman написав: кажуть, що Байден проти розкоркувати нафту і залити так, щоб як при розвалі совка була ПА$10

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. тогда арабам было что за это взять со Штатов и Европы.

сейчас почти всьо подобное они берут в Китае.

Скрипач не нужен ©

И он об этом знает.



Сейчас Глобальныю Юг "обнаглел" из-за всех предыдущих многодесятилетних штатовских пройо@ов в политике и экономике (по глупости сделать нищий Китай всемирной фабрикой )

Киссинджер - первый реальный могильщик Рах Амericana.

Байден, кстати, его "ученик". Даже в начале 70х тоже лично голосовал за полное прекращение военных поставок в республику Южный Вьетнам, чем кинули те 12 млн. человек на произвол коммунякам. А могло там получиться еще один Сингапур, Тайвань или Южная Корея, было бы желание у американских политиков думать, а не слушать левацкие бредни обкуренных демонстрантов с портретами ЧеГевары.

А теперь последние 40 лет часть тех демонстрантов'68го уже стала влиятельными лидерами общественного мнения, журналистами, политиками, преподавала в Гарвардах, Оксфордах и Сорбоннах, об'ясняя новым поколениям, что Израиль - нэоколониалисты, "русские" - нация величайшей культуры, духовности и заслуг по спасению человечества, а вот Америка перед всеми виновата и должна покаяться перед всеми не белыми и тихо сидеть перед тв у себя в пенсильваниях и не мешать глобальному наступлению в остальном мире "прогрессивных" движений. To the End. тогда арабам было что за это взять со Штатов и Европы.сейчасподобное они берут в Китае.Скрипач не нужен ©И он об этом знает.Сейчас Глобальныю Юг "обнаглел" из-за всех предыдущих многодесятилетних штатовских пройо@ов в политике и экономике (по глупости сделать нищий Китай всемирной фабрикойКиссинджер - первый реальный могильщик Рах Амericana.Байден, кстати, его "ученик". Даже в начале 70х тоже лично голосовал за полное прекращение военных поставок в республику Южный Вьетнам, чем кинули те 12 млн. человек на произвол коммунякам. А могло там получиться еще один Сингапур, Тайвань или Южная Корея, было бы желание у американских политиков думать, а не слушать левацкие бредни обкуренных демонстрантов с портретами ЧеГевары.А теперь последние 40 лет часть тех демонстрантов'68го уже стала влиятельными лидерами общественного мнения, журналистами, политиками, преподавала в Гарвардах, Оксфордах и Сорбоннах, об'ясняя новым поколениям, что Израиль - нэоколониалисты, "русские" - нация величайшей культуры, духовности и заслуг по спасению человечества, а вот Америка перед всеми виновата и должна покаяться перед всеми не белыми и тихо сидеть перед тв у себя в пенсильваниях и не мешать глобальному наступлению в остальном мире "прогрессивных" движений. To the End. Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 19 лют, 2024 14:32, всього редагувалось 2 разів. flysoulfly Повідомлень: 4327 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1515 раз. Подякували: 231 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 14:28 rjkz написав: ..............

3. Позволение рассчитываться в глобальной денежной системе - это должно быть не только право, но и привилегия. Такие режимы как раша, севкорея, иран, венесуэла, сирия и тп должны быть ограничены в этом. Для них отказаться от этого равносильно быть исключенным из современного мира. Что и имеется.

Остальные упомянутые Вами должны этого бояться хуже ядерной войны.

Ты хочешь иметь возможность переводить доллары или евро из своей страны в другую страну? Ок, мы даем тебе эту возможность, но если ты будешь вести себя цивилизованно.

Нет? Ты убиваешь граждан своей и других стран? Ты угрожаешь мировой безопасности? Или ты помогаешь нарушителю Мирового правопорядка? Ты будешь наказан в том числе лишением возможности вести финансовые операции в цивилизованном поле.

................

Вот такая политика и поставит все эти банановые и нефтяные республики перед несложным выбором - или убивать, насиловать и отрезать головы или пытаться пользоваться достижениями цивилизации. ..............3. Позволение рассчитываться в глобальной денежной системе - это должно быть не только право, но и привилегия. Такие режимы как раша, севкорея, иран, венесуэла, сирия и тп должны быть ограничены в этом. Для них отказаться от этого равносильно быть исключенным из современного мира. Что и имеется.Остальные упомянутые Вами должны этого бояться хуже ядерной войны.Ты хочешь иметь возможность переводить доллары или евро из своей страны в другую страну? Ок, мы даем тебе эту возможность, но если ты будешь вести себя цивилизованно.Нет? Ты убиваешь граждан своей и других стран? Ты угрожаешь мировой безопасности? Или ты помогаешь нарушителю Мирового правопорядка? Ты будешь наказан в том числе лишением возможности вести финансовые операции в цивилизованном поле.................Вот такая политика и поставит все эти банановые и нефтяные республики перед несложным выбором - или убивать, насиловать и отрезать головы или пытаться пользоваться достижениями цивилизации.

Вряд ли всё это можно применить к Китаю, Индии, ЮАР.

А с Венесуэлой США и сегодня прекрасно торгуют и США являются основным партнёром как по экспорту, так и по импорту.



И, в чем-то это даже удивительно, уровень моральной готовности украинского общества оказался на уровне моральной готовности израильского общества.

Этот вопрос обсуждать не буду.



......Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. И не выигрышем Украины и не проигрышем.

Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием. Вряд ли всё это можно применить к Китаю, Индии, ЮАР.А с Венесуэлой США и сегодня прекрасно торгуют и США являются основным партнёром как по экспорту, так и по импорту.Этот вопрос обсуждать не буду.Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием. ЛАД 2 Повідомлень: 27925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 14:39 BIGor написав: 1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша. 1,5 роки назад були заборонені перекази з України, заборонений некритичний імпорт (сири по 500, люксові авто, червона ікра ітд). Тобто по фінансах зараз ситуація набагато стабільніша.

Всё это были превентивные меры в условиях неопределённости. Неизвестно было когда и какую помощь нам окажут. Как по мне, то эти ограничения отменили напрасно. Хотя возможно, что это мелочи на фоне помощи и всего остального.

Сегодняшняя стабильность как раз благодаря западной помощи. Всё это были превентивные меры в условиях неопределённости. Неизвестно было когда и какую помощь нам окажут. Как по мне, то эти ограничения отменили напрасно. Хотя возможно, что это мелочи на фоне помощи и всего остального.Сегодняшняя стабильность как раз благодаря западной помощи. ЛАД 2 Повідомлень: 27925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 14:41 flysoulfly написав: Frant написав: Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар Якби не фінансування від ЄС і Америки, курс гривни був би до 100 за долар

да никто не спорит. so fukin what??

но малавата же дают,

ма-ла-ва-та © да никто не спорит. so fukin what??но малавата же дают,ма-ла-ва-та ©

Для финансовой стабильности дают достаточно. Маловато военной помощи. Но Запад эти направления разграничивает.



тогда арабам было что за это взять со Штатов и Европы.

сейчас почти всьо подобное они берут в Китае.

И сегодня есть что взять.

Как минимум, вооружения и военная поддержка при необходимости.



"Те демонстранты'68го" протестовали, по-моему, больше не в защиту "левацких идей", а из страха попасть на войну после большого количества жертв.



Глобальный Юг "обнаглел" по вполне объективным причинам. США постепенно теряют (относительно) свой потенциал, который был накоплен во время 2 МВ, а другие страны растут. Для финансовой стабильности дают достаточно. Маловато военной помощи. Но Запад эти направления разграничивает.И сегодня есть что взять.Как минимум, вооружения и военная поддержка при необходимости."Те демонстранты'68го" протестовали, по-моему, больше не в защиту "левацких идей", а из страха попасть на войну после большого количества жертв.Глобальный Юг "обнаглел" по вполне объективным причинам. США постепенно теряют (относительно) свой потенциал, который был накоплен во время 2 МВ, а другие страны растут. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 лют, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 14:50 rjkz написав: Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".

Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?

Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с).

...



Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. И не выигрышем Украины и не проигрышем.

Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.



Но от такой импотенции Байдена уже кажется, что "а вдруг?".Вдруг Трамп всех удивит и его "закончу войну за один день" окажется чем-то таким, что страшней для пуйла ядерной бомбы?Это конечно из разряда нереального, но...."а вдруг?" (с)....Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. И не выигрышем Украины и не проигрышем.Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв.



З одного боку Байден виступає за територіальну цілісність України, з іншого боку Трамп буде тиснути на розмежування по лінії на даний момент. І перший варіант ніби вигідніший для України... але якщо США та весь Захід дійсно запропонують якісь конкретні варіанти, а не просто "ми з вами будемо до кінця", хоча до якого кінця не уточнюють.



А якщо нас просто явно/неявно використовують для виграшу часу, щоб звір не мав змоги напасти на інші жертви... то вже краще хай Трамп зупинить війну на діючій лінії розмежування по принципу Фінляндії, ніж мати участь Парагваю, коли там у сміливій, але нерівній боротьбі втратили майже все чоловіче населення і все одно програли. В цьому варіанті все буде залежати від формули - можуть запропонувати нейтралітет (з якимось твердими гарантіями з боку США, ЄС, Китаю, ООН) + прискорений вступ до ЄС, а можуть заставити просту заморозку війни без нічого більше. Ну що ж... це теж варіант, тоді вже всі притомні люди виїдуть України, росія через пару років начхає на все і дотисне Україну. І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону" Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв.З одного боку Байден виступає за територіальну цілісність України, з іншого боку Трамп буде тиснути на розмежування по лінії на даний момент. І перший варіант ніби вигідніший для України... але якщо США та весь Захід дійсно запропонують якісь конкретні варіанти, а не просто "ми з вами будемо до кінця", хоча до якого кінця не уточнюють.А якщо нас просто явно/неявно використовують для виграшу часу, щоб звір не мав змоги напасти на інші жертви... то вже краще хай Трамп зупинить війну на діючій лінії розмежування по принципу Фінляндії, ніж мати участь Парагваю, коли там у сміливій, але нерівній боротьбі втратили майже все чоловіче населення і все одно програли. В цьому варіанті все буде залежати від формули - можуть запропонувати нейтралітет (з якимось твердими гарантіями з боку США, ЄС, Китаю, ООН) + прискорений вступ до ЄС, а можуть заставити просту заморозку війни без нічого більше. Ну що ж... це теж варіант, тоді вже всі притомні люди виїдуть України, росія через пару років начхає на все і дотисне Україну. І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону" The_Rebel

Повідомлень: 189 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1870187118721873> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор