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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1870187118721873
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:12

  flysoulfly написав:тогда арабам было что за это взять со Штатов и Европы.
сейчас почти всьо подобное они берут в Китае.
Скрипач не нужен ©
И он об этом знает.

Сейчас Глобальныю Юг "обнаглел" из-за всех предыдущих многодесятилетних штатовских пройо@ов в политике и экономике (по глупости сделать нищий Китай всемирной фабрикой :evil:)

Американці випустили джина з пляшки.
Із-за своєї жадібності.
Назад його заштовхати - вже не вийде.
Недарма В. Лєнін сказав що "буржуї продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо"
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16

  The_Rebel написав:..........
Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв.

И то, и другое бабка надвое гадала.
Что будут делать один или другой предсказывать сложно. Предвыборные слова то такое.

І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону"

Лучше не надо.
В Ваших вариантах война будет опять на территории Украины. Пожалейте хоть детей, если себя не жалко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:31

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:...............
Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана.

Зараз це просто спровокує або ракетні удари по родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході.

С чьей стороны?

І перше і друге збереже кацапам виручку від продажу нафти, або, навіть, збільшить її. Американці ніяк не можуть наважитись на серьозні кроки по відношенню до кацапів. А єдине що може зупинити цю війну - це массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії. А не бобри і ось все це усе, зібране волонтерами на колінці в гаражі.

"массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії" кто будет наносить?
США?
Вы реально хотите 3-ю мировую войну?
Надеетесь на нейтральный статус Австрии?
Мы?
У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 лют, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:34

ЛАД ,

Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.


При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.
Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:43

  Hotab написав:ЛАД ,

Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.


При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.
Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет.

Что касается площади страны, согласен. Но если говорить конкретно о нефтедобывающих регионах и нефтеперерабатывающих заводах + крупных оборонных, не уверен, что хуже.
Система ПВО у них осталась ещё с союзных времён. Тогда всё это предусматривалось. Хотя, конечно, хуже, например, за счёт потери Украины - здесь при Союзе было много средств.
ЛАД
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  #<1 ... 1870187118721873
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