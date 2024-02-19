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#<1 ... 1870187118721873 Додано: Пон 19 лют, 2024 15:12 flysoulfly написав: тогда арабам было что за это взять со Штатов и Европы.

сейчас почти всьо подобное они берут в Китае.

Скрипач не нужен ©

И он об этом знает.



Сейчас Глобальныю Юг "обнаглел" из-за всех предыдущих многодесятилетних штатовских пройо@ов в политике и экономике (по глупости сделать нищий Китай всемирной фабрикой ) тогда арабам было что за это взять со Штатов и Европы.сейчасподобное они берут в Китае.Скрипач не нужен ©И он об этом знает.Сейчас Глобальныю Юг "обнаглел" из-за всех предыдущих многодесятилетних штатовских пройо@ов в политике и экономике (по глупости сделать нищий Китай всемирной фабрикой

Американці випустили джина з пляшки.

Із-за своєї жадібності.

Назад його заштовхати - вже не вийде.

Недарма В. Лєнін сказав що "буржуї продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо" Американці випустили джина з пляшки.Із-за своєї жадібності.Назад його заштовхати - вже не вийде.Недарма В. Лєнін сказав що "буржуї продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо" Frant

Заблокований Повідомлень: 23702 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1645 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16 The_Rebel написав: ..........

Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв. ..........Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв.

И то, и другое бабка надвое гадала.

Что будут делать один или другой предсказывать сложно. Предвыборные слова то такое.



І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону"

Лучше не надо.

В Ваших вариантах война будет опять на территории Украины. Пожалейте хоть детей, если себя не жалко. И то, и другое бабка надвое гадала.Что будутодин или другой предсказывать сложно. Предвыборные слова то такое.Лучше не надо.В Ваших вариантах война будет опять на территории Украины. Пожалейте хоть детей, если себя не жалко. ЛАД 2 Повідомлень: 27929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:31 airmax78 написав: ЛАД написав: ...............

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. ...............Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана.

Зараз це просто спровокує або ракетні удари по родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході. Зараз це просто спровокує абопо родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході.

С чьей стороны?



І перше і друге збереже кацапам виручку від продажу нафти, або, навіть, збільшить її. Американці ніяк не можуть наважитись на серьозні кроки по відношенню до кацапів. А єдине що може зупинити цю війну - це массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії. А не бобри і ось все це усе, зібране волонтерами на колінці в гаражі.

"массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії" кто будет наносить?

США?

Вы реально хотите 3-ю мировую войну?

Надеетесь на нейтральный статус Австрии?

Мы?

У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей. С чьей стороны?"массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії" кто будет наносить?США?Вы реально хотите 3-ю мировую войну?Надеетесь на нейтральный статус Австрии?Мы?У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 лют, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:34 ЛАД ,



Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.





При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.

Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет. При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет. Hotab Повідомлень: 11073 З нами з: 15.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 2157 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:43 Hotab написав: ЛАД ,



Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.





При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.

Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет. При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет.

Что касается площади страны, согласен. Но если говорить конкретно о нефтедобывающих регионах и нефтеперерабатывающих заводах + крупных оборонных, не уверен, что хуже.

Система ПВО у них осталась ещё с союзных времён. Тогда всё это предусматривалось. Хотя, конечно, хуже, например, за счёт потери Украины - здесь при Союзе было много средств. Что касается площади страны, согласен. Но если говорить конкретно о нефтедобывающих регионах и нефтеперерабатывающих заводах + крупных оборонных, не уверен, что хуже.Система ПВО у них осталась ещё с союзных времён. Тогда всё это предусматривалось. Хотя, конечно, хуже, например, за счёт потери Украины - здесь при Союзе было много средств. ЛАД 2 Повідомлень: 27929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5258 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1870187118721873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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