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#<1 ... 1871187218731874> Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16 The_Rebel написав: ..........

Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв. ..........Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв.

И то, и другое бабка надвое гадала.

Что будут делать один или другой предсказывать сложно. Предвыборные слова то такое.



І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону"

Лучше не надо.

В Ваших вариантах война будет опять на территории Украины. Пожалейте хоть детей, если себя не жалко. И то, и другое бабка надвое гадала.Что будутодин или другой предсказывать сложно. Предвыборные слова то такое.Лучше не надо.В Ваших вариантах война будет опять на территории Украины. Пожалейте хоть детей, если себя не жалко. ЛАД 2 Повідомлень: 27934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5259 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:31 airmax78 написав: ЛАД написав: ...............

Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана. ...............Если правильно помню, тогда "розкоркували" арабы по просьбам Рейгана.

Зараз це просто спровокує або ракетні удари по родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході. Зараз це просто спровокує абопо родовищах в Саудівській Аравії, або нову повномасштабну війну на Близькому Сході.

С чьей стороны?



І перше і друге збереже кацапам виручку від продажу нафти, або, навіть, збільшить її. Американці ніяк не можуть наважитись на серьозні кроки по відношенню до кацапів. А єдине що може зупинити цю війну - це массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії. А не бобри і ось все це усе, зібране волонтерами на колінці в гаражі.

"массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії" кто будет наносить?

США?

Вы реально хотите 3-ю мировую войну?

Надеетесь на нейтральный статус Австрии?

Мы?

У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей. С чьей стороны?"массовані удари крилатими ракетами по нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості росії" кто будет наносить?США?Вы реально хотите 3-ю мировую войну?Надеетесь на нейтральный статус Австрии?Мы?У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 лют, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5259 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:34 ЛАД ,



Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.





При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.

Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет. При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет. Hotab Повідомлень: 11082 З нами з: 15.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 2157 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:43 Hotab написав: ЛАД ,



Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.





При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.

Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет. При пересчете на площадь страны и количество потенциально интересных для удара объектов - у них ПВО хуже.Но ракет у нас для ударов по Сибири действительно нет.

Что касается площади страны, согласен. Но если говорить конкретно о нефтедобывающих регионах и нефтеперерабатывающих заводах + крупных оборонных, не уверен, что хуже.

Система ПВО у них осталась ещё с союзных времён. Тогда всё это предусматривалось. Хотя, конечно, хуже, например, за счёт потери Украины - здесь при Союзе было много средств. Что касается площади страны, согласен. Но если говорить конкретно о нефтедобывающих регионах и нефтеперерабатывающих заводах + крупных оборонных, не уверен, что хуже.Система ПВО у них осталась ещё с союзных времён. Тогда всё это предусматривалось. Хотя, конечно, хуже, например, за счёт потери Украины - здесь при Союзе было много средств. ЛАД 2 Повідомлень: 27934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5259 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 17:03 Shaman написав: Faceless написав:



Отакі вже транспаранти Отакі вже транспаранти

дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.



я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива. дурні всюди є. часто-густо тупо за гроші.я так розумію, поки що як системного явища такого немає. та й позиція влади важлива.

Позиція влади 0. Поки що на побутовому рівні у великому місті це ніяк не проявляється, але подивився коментарі під відео з кордону - усі підтримують блокаду. З самим зерном ситуація мутна, але блокада інших вантажів та пасажирського руху - це вони вже геть йопнулися.

На жаль, інтелект більшості людської популяції ще залишається на дуже низькому рівні, що дозволяє відносно легко маніпулювати масами. Позиція влади 0. Поки що на побутовому рівні у великому місті це ніяк не проявляється, але подивився коментарі під відео з кордону - усі підтримують блокаду. З самим зерном ситуація мутна, але блокада інших вантажів та пасажирського руху - це вони вже геть йопнулися.На жаль, інтелект більшості людської популяції ще залишається на дуже низькому рівні, що дозволяє відносно легко маніпулювати масами. Gastarbaiter Повідомлень: 3046 З нами з: 26.02.18 Подякував: 662 раз. Подякували: 510 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 18:03 ЛАД написав: ...

У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей. ...У нас нет ракет, способных достать сибирские месторождения. Да и результаты сомнительные. Мы сегодня сбиваем почти все небаллистические ракеты, а у РФ ПВО, как минимум, не хуже нашей.

а навіщо нам Сибір? Експорт через що йде? Новоросійськ - скільки 30%? Чорне море набагато ближче.



не перехвалюйте Рашу. наша ефективність в першу чергу пов'язана з західними зразками ППО. скільки вже С-400 накрили? немає в Раші ешелонованої ППО - все що робоче - або біля України, або біля Москви.



тому якщо були б західні далекобійні ракети - вже пів-країни б винесли. тому вони й ховаються за іржавим радянським ядерним щитом... без ядерної зброї Рашу винесуть за схожим з Іраком сценарієм... а навіщо нам Сибір? Експорт через що йде? Новоросійськ - скільки 30%? Чорне море набагато ближче.не перехвалюйте Рашу. наша ефективність в першу чергу пов'язана з західними зразками ППО. скільки вже С-400 накрили? немає в Раші ешелонованої ППО - все що робоче - або біля України, або біля Москви.тому якщо були б західні далекобійні ракети - вже пів-країни б винесли. тому вони й ховаються за іржавим радянським ядерним щитом... без ядерної зброї Рашу винесуть за схожим з Іраком сценарієм... Shaman

Повідомлень: 5284 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 18:12 The_Rebel написав: ...

А якщо нас просто явно/неявно використовують для виграшу часу, щоб звір не мав змоги напасти на інші жертви... то вже краще хай Трамп зупинить війну на діючій лінії розмежування по принципу Фінляндії, ніж мати участь Парагваю, коли там у сміливій, але нерівній боротьбі втратили майже все чоловіче населення і все одно програли. В цьому варіанті все буде залежати від формули - можуть запропонувати нейтралітет (з якимось твердими гарантіями з боку США, ЄС, Китаю, ООН) + прискорений вступ до ЄС, а можуть заставити просту заморозку війни без нічого більше. Ну що ж... це теж варіант, тоді вже всі притомні люди виїдуть України, росія через пару років начхає на все і дотисне Україну. І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону" ...А якщо нас просто явно/неявно використовують для виграшу часу, щоб звір не мав змоги напасти на інші жертви... то вже краще хай Трамп зупинить війну на діючій лінії розмежування по принципу Фінляндії, ніж мати участь Парагваю, коли там у сміливій, але нерівній боротьбі втратили майже все чоловіче населення і все одно програли. В цьому варіанті все буде залежати від формули - можуть запропонувати нейтралітет (з якимось твердими гарантіями з боку США, ЄС, Китаю, ООН) + прискорений вступ до ЄС, а можуть заставити просту заморозку війни без нічого більше. Ну що ж... це теж варіант, тоді вже всі притомні люди виїдуть України, росія через пару років начхає на все і дотисне Україну. І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону"

як сподобався приклад Парагваю - це більше про Рашу, не про нас



якщо будемо боротися, то наодинці з Рашею не залишать. який саме формат гарантій - в свій час щось затвердять, зараз гадати нема сенсу.



вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.



й багато не виїде, лише як ви кажете активна більшість - точніше, залежить від умов. на таке, як зараз в Німеччині поїхали б - але їх не буде. в гіршому випадку правобережна Україна стане буфером, Західну Україну навіть не будуть намагатися захопити - але це теорія, я в такий варіант не вірю. як сподобався приклад Парагваю - це більше про Рашу, не про насякщо будемо боротися, то наодинці з Рашею не залишать. який саме формат гарантій - в свій час щось затвердять, зараз гадати нема сенсу.вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.й багато не виїде, лише як ви кажете активна більшість - точніше, залежить від умов. на таке, як зараз в Німеччині поїхали б - але їх не буде. в гіршому випадку правобережна Україна стане буфером, Західну Україну навіть не будуть намагатися захопити - але це теорія, я в такий варіант не вірю. Shaman

Повідомлень: 5284 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 19:42 Re: Еміграція, заробітчанство посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу

какую страну просрали( Бетон

Повідомлень: 1797 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 19:44 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв. Також суперечливі думки на рахунок США. У багатьох нас велика надія на ці вибори, що там має стати все ясно - або Байден виграє і дістане карт-бланш (бо принаймні на 3 роки президентська боротьба припиниться), або Трамп закінчить війну, як і обіцяв.

Трамп взмозі лише пиздіти. Закінчити війну він не в змозі. Для перемоги орків в них не вистачить ресурсів проти нас з допомогою ЄС, яка вже є суттєва. Для нашої перемоги в США недостатньо боєприпасів, бо значна частина вже спалена в нашій війні та війнах проти хуситів та ХАМАС. А залишитися з повністю голою дупою проти Китаю Трамп боятиметься.

The_Rebel написав: З одного боку Байден виступає за територіальну цілісність України, з іншого боку Трамп буде тиснути на розмежування по лінії на даний момент. І перший варіант ніби вигідніший для України... але якщо США та весь Захід дійсно запропонують якісь конкретні варіанти, а не просто "ми з вами будемо до кінця", хоча до якого кінця не уточнюють. З одного боку Байден виступає за територіальну цілісність України, з іншого боку Трамп буде тиснути на розмежування по лінії на даний момент. І перший варіант ніби вигідніший для України... але якщо США та весь Захід дійсно запропонують якісь конкретні варіанти, а не просто "ми з вами будемо до кінця", хоча до якого кінця не уточнюють.

На Трампа, або будь-кого неадекватного в Білому Домі є механізм тиску через розйоб російського експорта нафти з Європейської частини - тоді виростуть світові ціни на нафту. Про це я писав неодноразово.

The_Rebel написав: А якщо нас просто явно/неявно використовують для виграшу часу, щоб звір не мав змоги напасти на інші жертви... то вже краще хай Трамп зупинить війну на діючій лінії розмежування по принципу Фінляндії, ніж мати участь Парагваю, коли там у сміливій, але нерівній боротьбі втратили майже все чоловіче населення і все одно програли. В цьому варіанті все буде залежати від формули - можуть запропонувати нейтралітет (з якимось твердими гарантіями з боку США, ЄС, Китаю, ООН) + прискорений вступ до ЄС, а можуть заставити просту заморозку війни без нічого більше. Ну що ж... це теж варіант, тоді вже всі притомні люди виїдуть України, росія через пару років начхає на все і дотисне Україну. І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону" А якщо нас просто явно/неявно використовують для виграшу часу, щоб звір не мав змоги напасти на інші жертви... то вже краще хай Трамп зупинить війну на діючій лінії розмежування по принципу Фінляндії, ніж мати участь Парагваю, коли там у сміливій, але нерівній боротьбі втратили майже все чоловіче населення і все одно програли. В цьому варіанті все буде залежати від формули - можуть запропонувати нейтралітет (з якимось твердими гарантіями з боку США, ЄС, Китаю, ООН) + прискорений вступ до ЄС, а можуть заставити просту заморозку війни без нічого більше. Ну що ж... це теж варіант, тоді вже всі притомні люди виїдуть України, росія через пару років начхає на все і дотисне Україну. І є в мене така маленька підозра, що в такому випадку більшість українців будуть дуже раді, коли москалі разом з білорусами та малоросами (вже на той момент) будуть атакувати Польшу/Угорщину, аж захочеться побачити як вони будуть блокувати кордон в такому випадку та говорити про якусь там "буферну зону"

Зараз не йде мова про Парагвай. росія не зможе нас дотиснути. З типовим співвідношенням втрат 1:7-1:10 ми зітремо все їх придатне чоловіче населення призовного віку об 2 райони Донецької області. Прицьому обмежано-придатна решта в повному складі сидітиме в ВПК, поліції, фсб, прикордонних військах, слідкомах, мнс, росгвардії. Для видобутку нафти, роботи залізниць та сільського господарства залишаться хіба що орчихи, - а це повний розвал економіки.



З боку орків вони рано чи пізно побачать повну політичну безперспективність війни з Україною. Усвідомлять, що це як удар з розгону о бетонну стіну. На фоні цього я більше підозрюю, що хуйло полізе таки в Балтійські країни. Там - найменші армії та повна неготовність війни дронами. Плюс повна неготовність жертвувати десятки тисяч солдат НАТО на штурми аналогів "лінії суровікіна", щоб відвойовувати частини Балтійських країн, які захопити будо значно простіше за 2 райони Донецької області. Трамп взмозі лише пиздіти. Закінчити війну він не в змозі. Для перемоги орків в них не вистачить ресурсів проти нас з допомогою ЄС, яка вже є суттєва. Для нашої перемоги в США недостатньо боєприпасів, бо значна частина вже спалена в нашій війні та війнах проти хуситів та ХАМАС. А залишитися з повністю голою дупою проти Китаю Трамп боятиметься.На Трампа, або будь-кого неадекватного в Білому Домі є механізм тиску через розйоб російського експорта нафти з Європейської частини - тоді виростуть світові ціни на нафту. Про це я писав неодноразово.Зараз не йде мова про Парагвай. росія не зможе нас дотиснути. З типовим співвідношенням втрат 1:7-1:10 ми зітремо все їх придатне чоловіче населення призовного віку об 2 райони Донецької області. Прицьому обмежано-придатна решта в повному складі сидітиме в ВПК, поліції, фсб, прикордонних військах, слідкомах, мнс, росгвардії. Для видобутку нафти, роботи залізниць та сільського господарства залишаться хіба що орчихи, - а це повний розвал економіки.З боку орків вони рано чи пізно побачать повну політичну безперспективність війни з Україною. Усвідомлять, що це як удар з розгону о бетонну стіну. На фоні цього я більше підозрюю, що хуйло полізе таки в Балтійські країни. Там - найменші армії та повна неготовність війни дронами. Плюс повна неготовність жертвувати десятки тисяч солдат НАТО на штурми аналогів "лінії суровікіна", щоб відвойовувати частини Балтійських країн, які захопити будо значно простіше за 2 райони Донецької області. Denik Повідомлень: 2895 З нами з: 23.02.09 Подякував: 609 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 19:48 Бетон написав: посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу

какую страну просрали( посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачукакую страну просрали(

Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой. Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой. Bolt Повідомлень: 2775 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1871187218731874> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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