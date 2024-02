Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1871187218731874 Додано: Пон 19 лют, 2024 19:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос. вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.

рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.

Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.

Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.



Після 60 років (згідно «легенди») , чи по чесному?

Після 60 років (згідно «легенди») , чи по чесному?

5 обʼєктів по якій ціні будуть демпінгуватись?

какую страну просрали( посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачукакую страну просрали(

Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой. Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой.

Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает. Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает. Gastarbaiter Повідомлень: 3046 З нами з: 26.02.18 Подякував: 662 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 21:17 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: росія не зможе нас дотиснути. З типовим співвідношенням втрат 1:7-1:10 ми зітремо все їх придатне чоловіче населення призовного віку об 2 райони Донецької області. росія не зможе нас дотиснути. З типовим співвідношенням втрат 1:7-1:10 ми зітремо все їх придатне чоловіче населення призовного віку об 2 райони Донецької області.

А точно таке співвідношення?



The Pentagon puts the Russian death toll at about 60,000, with the wounded three or four times that, totaling roughly 300,000 casualties, said a U.S. official speaking on the condition of anonymity. https://www.nytimes.com/2024/02/15/worl ... unded.html Feb. 15, 2024

