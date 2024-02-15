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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1871187218731874
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.

рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.
Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.
Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.

От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:11

  Denik написав:
  Shaman написав:вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.

рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.
Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.
Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.

От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.

Халва-халва-халва.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:18

Киргизстан

Як для еміграції?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:22

  Investor_K написав:Як для еміграції?

Після 60 років (згідно «легенди») , чи по чесному? :D
5 обʼєктів по якій ціні будуть демпінгуватись? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:14

  Bolt написав:
  Бетон написав:посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу
какую страну просрали(

Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой.

Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:росія не зможе нас дотиснути. З типовим співвідношенням втрат 1:7-1:10 ми зітремо все їх придатне чоловіче населення призовного віку об 2 райони Донецької області.

А точно таке співвідношення?
Feb. 15, 2024
The Pentagon puts the Russian death toll at about 60,000, with the wounded three or four times that, totaling roughly 300,000 casualties, said a U.S. official speaking on the condition of anonymity. https://www.nytimes.com/2024/02/15/worl ... unded.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:А точно таке співвідношення?

В нас воно стабільне з літа.
Кілька днів орки намагилися рипнутися технікою - спалили/підбили їх 10 одиниць.
Скину відео в п/п.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:49

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  Бетон написав:посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу
какую страну просрали(

Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой.

Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает.

Якраз мої емігрантські роки в Англії припали на брекзіт. Тоді поляків там було як сміття, в автобусах тільки й чути було: "kurwa kurwa kurwa". Але вже незабаром "pula pula pula" (Румунія) почало переважати.
Так я тоді дивувався, більшість працювали на звичайних роботах і отримували на той час 900 - 1300 фунтів. Я їх питав і не розумів сенс: 1100 мінус 400-500 за сінгл рум (кімнатка десь 2*3 м) виходить близько 600 чистого (не рахуючи їжу/одяг і тп). Ну добре, в євро це було десь 800 на той час. То як вас сюди стільки понаїхало, якщо 800-900 євро з самої Польші приносили на той час українці. Тобто якщо у вас там ще й житло (хоча б батьківське), то вам набагато вигідніше жити в себе вдома, там легше і кар'єру побудувати плюс дома й стіни помагають, мова, блат і т.д.
Виявляється, що дуже багато людей виїхало ще у другій половині 2000х, після вступу Польші до ЄС. На той час в Англії було набагато вищий рівень життя в порівнянні з новоприбулими єврокраїнами. Але вже через 10-15 років різниця стала не така помітна.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.
если выеду когда нить
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:21

  Бетон написав:Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.
если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою
The_Rebel
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