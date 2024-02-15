Додано: Пон 19 лют, 2024 21:49

Gastarbaiter написав: Bolt написав: Бетон написав: посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу

какую страну просрали( посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачукакую страну просрали(

Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой. Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой.

Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает. Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает.

Якраз мої емігрантські роки в Англії припали на брекзіт. Тоді поляків там було як сміття, в автобусах тільки й чути було: "kurwa kurwa kurwa". Але вже незабаром "pula pula pula" (Румунія) почало переважати.Так я тоді дивувався, більшість працювали на звичайних роботах і отримували на той час 900 - 1300 фунтів. Я їх питав і не розумів сенс: 1100 мінус 400-500 за сінгл рум (кімнатка десь 2*3 м) виходить близько 600 чистого (не рахуючи їжу/одяг і тп). Ну добре, в євро це було десь 800 на той час. То як вас сюди стільки понаїхало, якщо 800-900 євро з самої Польші приносили на той час українці. Тобто якщо у вас там ще й житло (хоча б батьківське), то вам набагато вигідніше жити в себе вдома, там легше і кар'єру побудувати плюс дома й стіни помагають, мова, блат і т.д.Виявляється, що дуже багато людей виїхало ще у другій половині 2000х, після вступу Польші до ЄС. На той час в Англії було набагато вищий рівень життя в порівнянні з новоприбулими єврокраїнами. Але вже через 10-15 років різниця стала не така помітна.