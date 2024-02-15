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Shaman написав:вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.
рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах. Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік. Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.
От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.
Shaman написав:вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.
рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах. Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік. Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.
От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.
Бетон написав:посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу какую страну просрали(
Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой.
Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает.
Бетон написав:посмотрел Англию для переезда. мама дорогая. холодина в квартирах, отопление включают утром и вечером, жёсткая вода, от которой волосы дыбом (хорошо, что их у меня нет), не комнаты а собачья конура, блин. а медицина? 4 месяца очередь к профильному врачу какую страну просрали(
Кстати, недавно читал, что 46% поляков окупирующих острова (а их там что-то около 1,5 ляма) собирается возвращаться домой.
Да, после Брексита начались возвраты тех, кто не пустил глубоко корни. По соотношению з/п-стоимость жизни Польша выигрывает.
Якраз мої емігрантські роки в Англії припали на брекзіт. Тоді поляків там було як сміття, в автобусах тільки й чути було: "kurwa kurwa kurwa". Але вже незабаром "pula pula pula" (Румунія) почало переважати. Так я тоді дивувався, більшість працювали на звичайних роботах і отримували на той час 900 - 1300 фунтів. Я їх питав і не розумів сенс: 1100 мінус 400-500 за сінгл рум (кімнатка десь 2*3 м) виходить близько 600 чистого (не рахуючи їжу/одяг і тп). Ну добре, в євро це було десь 800 на той час. То як вас сюди стільки понаїхало, якщо 800-900 євро з самої Польші приносили на той час українці. Тобто якщо у вас там ще й житло (хоча б батьківське), то вам набагато вигідніше жити в себе вдома, там легше і кар'єру побудувати плюс дома й стіни помагають, мова, блат і т.д. Виявляється, що дуже багато людей виїхало ще у другій половині 2000х, після вступу Польші до ЄС. На той час в Англії було набагато вищий рівень життя в порівнянні з новоприбулими єврокраїнами. Але вже через 10-15 років різниця стала не така помітна.
Бетон написав:Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься. если выеду когда нить
Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою