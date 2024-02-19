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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1872187318741875 Додано: Пон 19 лют, 2024 23:40 The_Rebel написав: Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

Скоріш за все просто натрапили на таку людину. Я особисто зі зневажливим ставленням не стикався. Навіть на самому початку, коли ще польської не знав і іноді доводилося спілкуватися українською з продавцями, які не розуміли англійської. Але, можливо, ще місто має значення. У Кракові багато іноземців і місцеві переважно толерантно ставляться. Взагалі, цілі сервіси заточені під іноземців: ріелтори, перукарі і т.п. Скоріш за все просто натрапили на таку людину. Я особисто зі зневажливим ставленням не стикався. Навіть на самому початку, коли ще польської не знав і іноді доводилося спілкуватися українською з продавцями, які не розуміли англійської. Але, можливо, ще місто має значення. У Кракові багато іноземців і місцеві переважно толерантно ставляться. Взагалі, цілі сервіси заточені під іноземців: ріелтори, перукарі і т.п. Gastarbaiter Повідомлень: 3047 З нами з: 26.02.18 Подякував: 662 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 23:44 The_Rebel написав: Бетон написав: Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.

если выеду когда нить Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.



В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі... От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніниЗате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі... BIGor

Повідомлень: 8612 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:15 Denik написав: Shaman написав: вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос. вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.

рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.

Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.

Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.



От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта. рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків(дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.

Denik, можно Вас попросить не выкладывать свои геостратегические опусы?

Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?

Средний возраст наших штурмовиков недавно называли. Вы не слышали?

У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?

"Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.

И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают. , можно Вас попросить не выкладывать свои геостратегические опусы?Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?Средний возраст наших штурмовиков недавно называли. Вы не слышали?У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?"Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают. ЛАД 2 Повідомлень: 27943 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:22 ЛАД ,



делать они могут и старую, например, Т-72,





Ну вроде как нет.

Только поднимают с хранения.

По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.

И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен. Ну вроде как нет.Только поднимают с хранения.По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен. Hotab Повідомлень: 11091 З нами з: 15.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 2157 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:24 BIGor написав: The_Rebel написав: Бетон написав: Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.

если выеду когда нить Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.



В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі... От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніниЗате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі...

Странно. Был в Праге лет 4-5 тому. Не почувствовал никакого запаха, да и русских не очень много видел - разве что туристов. А работающих там украинцев встречал довольно много. Странно. Был в Праге лет 4-5 тому. Не почувствовал никакого запаха, да и русских не очень много видел - разве что туристов. А работающих там украинцев встречал довольно много. ЛАД 2 Повідомлень: 27943 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1872187318741875 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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