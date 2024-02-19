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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1872187318741875
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 23:40

  The_Rebel написав:Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

Скоріш за все просто натрапили на таку людину. Я особисто зі зневажливим ставленням не стикався. Навіть на самому початку, коли ще польської не знав і іноді доводилося спілкуватися українською з продавцями, які не розуміли англійської. Але, можливо, ще місто має значення. У Кракові багато іноземців і місцеві переважно толерантно ставляться. Взагалі, цілі сервіси заточені під іноземців: ріелтори, перукарі і т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 23:44

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.
если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.

В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни :mrgreen: Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 00:15

  Denik написав:
  Shaman написав:вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.

рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.
Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.
Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.

От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.

Denik, можно Вас попросить не выкладывать свои геостратегические опусы?
Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?
Средний возраст наших штурмовиков недавно называли. Вы не слышали?
У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?
"Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.
И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 00:22

ЛАД ,

делать они могут и старую, например, Т-72,


Ну вроде как нет.
Только поднимают с хранения.
По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.
И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 00:24

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.
если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.

В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни :mrgreen: Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі...

Странно. Был в Праге лет 4-5 тому. Не почувствовал никакого запаха, да и русских не очень много видел - разве что туристов. А работающих там украинцев встречал довольно много.
ЛАД
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