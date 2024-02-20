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#<1 ... 1873187418751876> Додано: Пон 19 лют, 2024 23:40 The_Rebel написав: Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

Скоріш за все просто натрапили на таку людину. Я особисто зі зневажливим ставленням не стикався. Навіть на самому початку, коли ще польської не знав і іноді доводилося спілкуватися українською з продавцями, які не розуміли англійської. Але, можливо, ще місто має значення. У Кракові багато іноземців і місцеві переважно толерантно ставляться. Взагалі, цілі сервіси заточені під іноземців: ріелтори, перукарі і т.п. Скоріш за все просто натрапили на таку людину. Я особисто зі зневажливим ставленням не стикався. Навіть на самому початку, коли ще польської не знав і іноді доводилося спілкуватися українською з продавцями, які не розуміли англійської. Але, можливо, ще місто має значення. У Кракові багато іноземців і місцеві переважно толерантно ставляться. Взагалі, цілі сервіси заточені під іноземців: ріелтори, перукарі і т.п. Gastarbaiter Повідомлень: 3047 З нами з: 26.02.18 Подякував: 662 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 23:44 The_Rebel написав: Бетон написав: Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.

если выеду когда нить Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.



В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі... От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніниЗате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі... BIGor

Повідомлень: 8616 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:15 Denik написав: Shaman написав: вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос. вони стращають, але гадаю після України Раша ще довго буде не в змозі на когось нападати - хіба що шороху в Прибалтиці навести. це навіть у разі умовної перемоги, яка не дуже вірогідна. й всі це розуміють, хоча не кажуть вголос.

рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.

Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.

Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg (дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.



От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта. рашка зараз стоїть перед альтернативою - покласти 5 млн за 2 райони Донецької області чи захопити значні але ненаселені території в Балтійських країнах.Часове обмеження на все - 2025-2026 роки, бо далі (2027-2028) на рашці просто не стани виручки від легковидобувної нафти на війну. Я тут постійно підколюю, тих, хто купив тачки з ДВЗ, що вони не прийшли до мене за картками на пальне на 2026 рік.Крім того, якщо подивитися на віково-статеву піраміду орків(дані на початоу 2023 рік, очевидно без виїхавших та втрат війни) видно, що найчисельніша чоловіча група на сьогодні має вік 33-39 років. В 28 - це вже буде 37-43 - а це вже ніяк не штурмова піхота, а радянські запаси техніки повністю будуть вибиті вже в цьому році. Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою за ремонт старої зі скадів.От і четверний російський тупік: люди-зброя-гроші-нафта.

Denik, можно Вас попросить не выкладывать свои геостратегические опусы?

Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?

Средний возраст наших штурмовиков недавно называли. Вы не слышали?

У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?

"Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.

И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают. , можно Вас попросить не выкладывать свои геостратегические опусы?Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?Средний возраст наших штурмовиков недавно называли. Вы не слышали?У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?"Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают. ЛАД 2 Повідомлень: 27946 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:22 ЛАД ,



делать они могут и старую, например, Т-72,





Ну вроде как нет.

Только поднимают с хранения.

По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.

И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен. Ну вроде как нет.Только поднимают с хранения.По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен. Hotab Повідомлень: 11092 З нами з: 15.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 2158 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:24 BIGor написав: The_Rebel написав: Бетон написав: Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.

если выеду когда нить Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься.если выеду когда нить

Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою

От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.



В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі... От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніниЗате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі...

Странно. Был в Праге лет 4-5 тому. Не почувствовал никакого запаха, да и русских не очень много видел - разве что туристов. А работающих там украинцев встречал довольно много. Странно. Был в Праге лет 4-5 тому. Не почувствовал никакого запаха, да и русских не очень много видел - разве что туристов. А работающих там украинцев встречал довольно много. ЛАД 2 Повідомлень: 27946 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 00:59 Hotab написав: ЛАД ,



делать они могут и старую, например, Т-72,





Ну вроде как нет.

Только поднимают с хранения.

По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.

И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен. Ну вроде как нет.Только поднимают с хранения.По новейшим - там вроде есть возможность производить, но минимальным количеством.И да, возможность производства с нуля 5 Армат в год абсолютно не обозначает , что могут 5+ Т90 выпустить взамен.

Не буду спорить, не знаю производственные возможности Уралвагонзавода.

Но, думаю, могут сделать существенно больше, чем 5+ Т-90. Если учесть, что после очень слабой работы в 90-е, а потом вообще на несколько лет остановили, но

В связи со снижением финансирования вооружённых сил производство танков остановилось и было возобновлено лишь в 2001 году после подписания экспортного контракта с Индией от 18 февраля 2001 года. В 2001 году в Индию были поставлены первые 40 танков Т-90С и в 2002 году 84 танка Т-90С, что дало возможность покупателю сформировать четыре танковых батальона

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-90

Т.е. в первый год после возобновления производства сделали 40, а во второй - 84 танка.

Последние годы они работали. Правда в основном делали модернизацию, но "В начале 2021 года УВЗ приступил к серийному производству Т-90М" (тот же источник).

Конечно, это не сотни танков в год, но всё же и не 5+.

Но, вообще-то, это был только пример. Не буду спорить, не знаю производственные возможности Уралвагонзавода.Но, думаю, могут сделать существенно больше, чем 5+ Т-90. Если учесть, что после очень слабой работы в 90-е, а потом вообще на несколько лет остановили, ноТ.е. в первый год после возобновления производства сделали 40, а во второй - 84 танка.Последние годы они работали. Правда в основном делали модернизацию, но "В начале 2021 года УВЗ приступил к серийному производству Т-90М" (тот же источник).Конечно, это не сотни танков в год, но всё же и не 5+.Но, вообще-то, это был только пример. ЛАД 2 Повідомлень: 27946 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 01:43 https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayintsi-rozpovili-zhittya-nimetskih-taborah-1708357151.html .

Женщина и ее две дочери-подростки жили в одной комнате с другими людьми, и только тонкий занавес отделял их от сотен других. Двухъярусные кровати стояли вдоль стен и были увешаны одеждой и простынями, чтобы хоть как-то уединиться.



Со временем у дочери Екатерины украли телефон и паспорт.



"Здесь нет такого понятия, как безопасность. Каждый день мы на грани, потому что не знаем, что нас ждет завтра", - рассказала женщина.



По ее словам, в лагере беженцы подавали не съедобную еду. Запах тухлых вареных яиц выделяется в памяти Екатерины о ее шести месяцах жизни в лагере.



"Когда их очищаешь, запах ужасен", - сказала она.

Ну и так далее.

Хотят, чтобы меньше уезжали?

Цель благородная. Но при том количестве уже уехавших, наверное, у каждого есть знакомые "там" и люди легко могут узнать как и что.

Не спорю, что кому-то могло не повезти и условия сразу не очень, но такие рассказы как-то чересчур.

И это в условиях. когда начинают ограничивать выплаты ВПЛ в Украине. Ограничения, правда, вполне разумные, но это пока. Когда начинаются сокращения, то понятно направление движения.

При этом:

Правительство Швеции готовится расширить поддержку украинских беженцев. В частности, украинцам разрешат получать шведский номер социального страхования, что даст доступ ко многим услугам.

..........

Если законопроект будет принят, суточная сумма из нынешних 71 шведской кроны (6,28 евро) будет увеличена до 308 шведских крон (27,26 евро). То есть в месяц украинские беженцы будут получать около 818 евро.



Закон направлен на украинцев, которые находятся в Швеции более года и планируют остаться дольше.



Политики призывают правительство принять временную меру по увеличению финансовой поддержки украинцев до принятия закона.

https://www.rbc.ua/ukr/news/bilshi-viplati-i-bankid-shvetsiyi-gotuyutsya-1707296626.html Начались описания тяжёлой жизни наших беженцев на Западе, в частности, в Германии -Ну и так далее.Хотят, чтобы меньше уезжали?Цель благородная. Но при том количестве уже уехавших, наверное, у каждого есть знакомые "там" и люди легко могут узнать как и что.Не спорю, что кому-то могло не повезти и условия сразу не очень, но такие рассказы как-то чересчур.И это в условиях. когда начинают ограничивать выплаты ВПЛ в Украине. Ограничения, правда, вполне разумные, но это пока. Когда начинаются сокращения, то понятно направление движения.При этом: ЛАД 2 Повідомлень: 27946 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 02:04

Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.

........

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.



В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.



"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/

Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.

"Денег нет, но вы держитесь". И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии."Денег нет, но вы держитесь". ЛАД 2 Повідомлень: 27946 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 06:25 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися? Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?

В нас треба дивитися на моделі і кількісне виробництво дронів та поставки снарядів великих калібрів. Обслуговувати дрони можна в будь-якому віці. ЛАД написав: У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"? У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?

https://www.youtube.com/@user-ub1im8nc7g/videos

Є дядько, який з півроку займається підрахунком запасів техніки орків та порівнянням даних OSINT.

Відкрию Вам очі - в орківському генштабі можуть не знати наявність техніки на складах бо в них немає ERP системи. Що в них є - максимум дані за результатами інвентаризації за 2022 рік))). ЛАД написав: "Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.

И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают. "Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают.

Так Т-90 і є Т-72 зі зварною баштою. І як вплине їх річне виробництво в 100-150 танків на хід бойових дій?

Ніяк не вплине. В нас треба дивитися на моделі і кількісне виробництво дронів та поставки снарядів великих калібрів. Обслуговувати дрони можна в будь-якому віці.Є дядько, який з півроку займається підрахунком запасів техніки орків та порівнянням даних OSINT.Відкрию Вам очі - в орківському генштабі можуть не знати наявність техніки на складах бо в них немає ERP системи. Що в них є - максимум дані за результатами інвентаризації за 2022 рік))).Так Т-90 і є Т-72 зі зварною баштою. І як вплине їх річне виробництво в 100-150 танків на хід бойових дій?Ніяк не вплине. Denik Повідомлень: 2899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 610 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 08:57 ЛАД написав: Начались описания тяжёлой жизни наших беженцев на Западе, в частности, в Германии - https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayintsi-rozpovili-zhittya-nimetskih-taborah-1708357151.html .

Женщина и ее две дочери-подростки жили в одной комнате с другими людьми, и только тонкий занавес отделял их от сотен других. Двухъярусные кровати стояли вдоль стен и были увешаны одеждой и простынями, чтобы хоть как-то уединиться.



Со временем у дочери Екатерины украли телефон и паспорт.



"Здесь нет такого понятия, как безопасность. Каждый день мы на грани, потому что не знаем, что нас ждет завтра", - рассказала женщина.



По ее словам, в лагере беженцы подавали не съедобную еду. Запах тухлых вареных яиц выделяется в памяти Екатерины о ее шести месяцах жизни в лагере.



"Когда их очищаешь, запах ужасен", - сказала она. Начались описания тяжёлой жизни наших беженцев на Западе, в частности, в Германии -

Ну за два роки сидіння можна було вже не тільки німецьку В1 вивчити, а і Java + англійську і вже башляти десь в ІТ компанії. Ну за два роки сидіння можна було вже не тільки німецьку В1 вивчити, а іі вже башляти десь в ІТ компанії. BIGor

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