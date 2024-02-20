Трохи про недоліки Іспанії (обережно російська), але впринципі багато з цих недоліків є у всіх країнах ЄС
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Трохи про недоліки Іспанії (обережно російська), але впринципі багато з цих недоліків є у всіх країнах ЄС
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.
Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.
Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.
А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.
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