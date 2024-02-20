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#<1 ... 1873187418751876 Додано: Вів 20 лют, 2024 09:01 Re: Еміграція, заробітчанство Трохи про недоліки Іспанії (обережно російська), але впринципі багато з цих недоліків є у всіх країнах ЄС

BIGor

Повідомлень: 8616 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:

Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.

........

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.



В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.



"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/

Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.

"Денег нет, но вы держитесь". И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии."Денег нет, но вы держитесь". Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.

Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.

Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.

А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. Faceless

Модератор Повідомлень: 34579 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1431 раз. Подякували: 7952 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1873187418751876 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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