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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1873187418751876
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Трохи про недоліки Іспанії (обережно російська), але впринципі багато з цих недоліків є у всіх країнах ЄС
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:10

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:
Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.
........
"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.

В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.

"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/
Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.
"Денег нет, но вы держитесь".
Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.
Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.
Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.
А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:00

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

бо люди живуть все довше й довше :D
Shaman
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